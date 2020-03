Gioco matematico: Indovina che… numero

Stampa

"Indovina che" è una variante matematica del più famoso gioco da tavolo Indovina chi, ma può rivelarsi altrettanto divertente. Si può giocare a casa, con i propri parenti o anche via webcam con un’amica o un amico. Ecco come fare.

IL GIOCO

Sedetevi in poltrona, a una certa distanza per evitare di sbirciare. Se invece giocate a via video-chat allora il problema non sussiste. L'importante è che ogni partecipante abbia un bloc-notes su cui scrivere.

Cominci tu e scrivi un numero di 3 cifre.

La tua amica (o amico) allora ti fa una domanda la cui risposta può essere solo un sì o un no. Può chiederti ad esempio: è pari? Contiene una cifra 5? È maggiore di 200?

Ma non può chiederti: quanto vale la sua terza cifra?

Tu rispondi sì o no a seconda del caso.

Andate avanti così fino a che lei indovina il numero (sono ammessi tre tentativi).

Ogni domanda è un punto (segnate le domande con una crocetta sul bloc-notes per non “barare”). Se indovina il numero al primo tentativo, il suo punteggio è la somma dei punti. Se lo indovina al secondo tentativo, deve moltiplicare la somma dei punti per due. Se lo indovina al terzo, deve moltiplicarla per tre.

Poi vi scambiate i ruoli.

Una partita è formata da almeno tre “mani” (decidete prima quante farne). Vince chi fa meno punti.