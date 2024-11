Fibonacci Day: attività divertenti per imparare la sequenza

Stampa

Leonardo Fibonacci, matematico italiano, è stato uno dei più grandi scienziati del Medioevo. Il suo vero nome era Leonardo Bonacci, ma è conosciuto in tutto il mondo per aver studiato e diffuso una sequenza di numeri che porta il suo nome. Fibonacci è stato uno dei primi a usare i numeri arabi, che sono quelli che usiamo oggi, al posto dei numeri romani. La sua fama è legata soprattutto al Liber Abaci (Libro dell'abaco) pubblicato nel 1202, in cui presenta la sequenza di Fibonacci, una serie di numeri che oggi porta il suo nome. Questa scoperta ci ha aiutato a capire meglio il mondo che ci circonda, dalla natura all'arte!

Che cos’è e come funziona la sequenza di Fibonacci?

La sequenza di Fibonacci è una serie di numeri che seguono un ordine ben preciso. Inizia così: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Come funziona? Ogni numero è il risultato della somma dei due numeri precedenti. Ad esempio: 1 + 1 fa 2, 1 + 2 fa 3, 2 + 3 fa 5, e così via! È davvero un codice speciale che si ripete in tanti luoghi diversi, dalla natura alla matematica.

La sequenza di Fibonacci in natura

Forse non lo sapevi, ma la sequenza di Fibonacci si trova ovunque in natura! Se guardi una pigna o il centro di un girasole, noterai che le spirali si organizzano secondo i numeri di Fibonacci. Questo modello aiuta le piante a crescere in modo perfetto e ordinato, senza cambiare forma. Le conchiglie, le galassie e anche il cavolfiore romano seguono questo schema magico!

Attività divertenti per imparare la sequenza

Puoi anche divertirti a colorare e creare opere d'arte usando la sequenza di Fibonacci! Per esempio, puoi disegnare delle spirali che seguono questa regola, come quelle che si trovano nel guscio di una conchiglia. Usa pennarelli, matite colorate o acquerelli per dare vita alla tua spirale.

Cosa ti serve:

• Disegno di Fibonacci da colorare (scarica il pfd)

• Pennarelli, matite colorate o altro materiale a scelta

• Righello

• Pennarello nero (per i contorni)

Procedimento

La sequenza di Fibonacci è una serie di numeri che seguono uno schema preciso. Ogni numero è ottenuto sommando i due numeri precedenti della sequenza. Questo disegno utilizza le regole matematiche della sequenza di Fibonacci. Usa questa sequenza di “grovigli" per creare una bellissima opere d'arte astratta.

Poi, se ti piace l’arte astratta, prova a fare un "groviglio" con di piccoli motivi ripetuti, ispirato alla pigna o al cavolfiore! Scarica il pdf

Nella musica e nella poesia

La sequenza di Fibonacci non riguarda solo i numeri e la natura, ma si trova anche nella musica e nella poesia. Mozart, il famoso compositore, ha usato la sequenza per scrivere alcune delle sue sonate per pianoforte. La struttura delle sue composizioni segue la famosa "sezione aurea", che è molto vicino alla sequenza di Fibonacci.

Anche la poesia può essere ispirata dalla sequenza!

Una forma speciale di poesia, chiamata "poesia di Fibonacci", segue il numero di sillabe della sequenza: 1 sillaba nel primo verso, 1 nel secondo, 2 nel terzo, 3 nel quarto, 5 nel quinto e 8 nell’ultimo verso. Prova anche tu a scrivere una poesia seguendo questa regola!