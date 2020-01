Stampa

Per misurare l'area del trapezio si parte dalla regola, che è: l'area del triangolo si calcola moltiplicando la somma delle due basi per l'altezza e poi si divide per due il risultato ottenuto.

Non spaventatevi! Ora vi spieghiamo il perché...

A (trapezio) = (b+B) x h : 2

Ok: questo se bisogna sapere la regola a memoria, ma come capire nella pratica come si calcola l'area del trapezio?

Partiamo dalla regola:

L'area del triangolo si calcola moltiplicando la somma delle due basi per l'altezza e si divide per due

Ora però non demordete, perché con un esempio facile facile capirete il perché.

PROCEDIMENTO

Prendete un foglio, piegatelo a metà e disegnate su di esso un trapezio.

Disegna un trapezio su un foglio. |

Tenendolo ben unito il toglio, taglia il trapezio lungo il contorno. Otterrai due trapezi CONGRUENTI.

Ora ruota uno dei due trapezi come nell'immagine sotto, in modo da costruire un parallelogramma.

A = (b + B) x h : 2 |

La base del parallelogramma ottenuto è uguale alla somma delle due basi (b e B) del trapezio e l'altezza è la stessa del trapezio.

QUINDI COME CALCOLARE L'AREA DEL TRAPEZIO?

Calcolando l'area del parallelogramma e poi dividendola per due.

L'area del parallelogramma si calcola facendo base per altezza? Noi sappiamo la base! E' la somma di b e B.

Quindi sommiamo b (base minore) per B (base maggiore). Poi moltiplichiamo per l'altezza e otteniamo l'area di tutto il parallelogramma. A noi però serve quella del trapezio. Quindi divideremo per due.

Ecco da dove esce la regola (b + B) x h : 2

Per finire: se sai l'area del trapezio e vuoi calcolare la somma del sue basi o l'altezza, ecco che cosa puoi fare.

b + B = A x 2 : h

h = A x 2 : (b + B)

Proviamo ora con un esercizio?

Se...

b = 6 cm

B = 8 cm

h = 4 cm

Quale sarà l'area del nostro trapezio? Scrivi il risultato tra i commenti