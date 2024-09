Stampa

Getty Images

Tra i problemi di geometria che capitano più spesso, c'è l'eterno dilemma dell'area di una figura da trovare. Sapresti calcolare ad esempio l'area del cerchio? Non è facile ricordarsi tutte le formule, dal raggio, al diametro fino all'enigmatico pigreco. Se questo è il dubbio che ti è venuto oggi, proviamo a rispondere insieme!

La formula dell'area del cerchio

La formula per calcolare l'area del cerchio è:

A = π · r²

Cioè "area uguale a pigreco per raggio al quadrato (o alla seconda). Dovrai quindi moltiplicare il raggio per se stesso e poi moltiplicare di nuovo il risultato per il valore di pigreco che convenzionalmente è 3,14.

Come si calcola il perimetro del cerchio

La formula per calcolare il perimetro del cerchio è:

C = 2 x r x 3,14

Cioè "circonferenza (o perimetro) uguale al raggio moltiplicato per due volte e poi moltiplicato di nuovo per il valore di pigreco". Attenzione! Non è più il raggio moltiplicato per se stesso, ma il raggio moltiplicato per 2.

Ricorda che il perimetro del cerchio è, appunto, la sua circonferenza o il contorno della figura e non tutta l'area compresa all'interno.

In termini più precisi, sappiamo che la circonferenza è l'insieme dei punti equidistanti da uno stesso centro, mentre l'area è la porzione di piano delimitata dalla circonferenza.

Come si calcola l'area del cerchio: un esempio

Proviamo a capire meglio queste formule con un semplice esempio. Facciamo finta di avere un dato di partenza, cioè la misura del raggio, ovvero ciascuno dei segmenti che congiunge un qualsiasi punto della circonferenza con il centro. Il raggio, dicevamo, misura 14 centimetri. Dovremo procedere in questo modo:

r²= 14x14= 196 centimetri

Ora puoi riportare il risultato in due modi:

A= 196 π cm

Oppure fare un passaggio in più e sciogliere il pigreco:

196x3,14= 615,44 cm

Come si calcola il diametro

Il diametro del cerchio è il segmento che unisce due punti della circonferenza passando per il centro, cioè quella linea immaginaria che divide a metà la tua figura. Per calcolarlo devi seguire questa formula:

d=2r

Cioè "il diametro è uguale a due volte il raggio". Per questo motivo, se il raggio è 14 centimetri, il diametro corrisponderà a 28 centimetri.