Per alcuni di voi il primo giorno di scuola è arrivato. Altri, invece, hanno ancora alcuni giorni di vacanza. La fine dell'estate astronomica non è ancora arrivata, quella fatta di ferie, invece, è ormai al termine. Quindi è ora di preparare e riempire di nuovo lo zaino di libri, di astucci, di diari nuovi, di buoni propositi per il nuovo anno scolastico e... di tanta voglia di ricominciare! Se soffri da stress da rientro o comunque non ti senti pronto/a per il back to school, leggi la nostra guida al primo giorno di scuola!

Dalle spiagge ai banchi

Il ritorno alla quotidianità non è semplice per nessuno. Non hai notato dei musi un po' più lunghi anche nei volti dei tuoi genitori o dei tuoi prof?

Per questo abbiamo pensato a questa guida al primo giorno di scuola, per affrontare con serenità e grinta il ritorno sui banchi.



Consigli per finire in tempo i compiti delle vacanze

Se vuoi sapere come finire in tempo i compiti delle vacanze, leggi il nostro articolo sui 7 consigli per finirli velocemente e dai un'occhiata a come affrontarli senza stress. E se vuoi arrivare a scuola con tutto perfetto, eccoti 5 segreti per fare bene i compiti!

Affrontare il primo giorno di scuola

Se rientrare a scuola ti mette un po' di ansia, leggi come affrontare lo stress da rientro a scuola. Se invece hai cambiato ciclo o addirittura scuola e dovrai conoscere nuovi compagni, scopri come affrontare il primo giorno di scuola in una nuova classe. Puoi anche seguire i nostri consigli per scegliere il nuovo banco!





Per rientrare a scuola senza stress è importante anche fare dei buoni propositi e... mantenerli!

Con la nostra guida al primo giorno di scuola partire col piede giusto sarà più facile!