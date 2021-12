Si dice presepe o presepio?

Stampa

Il muschio per fare l'erba, le statuette dei pastori che accorrono alla grotta, il bue, l'asinello, i Re Magi, le idee creative per rendere il tutto più realistico: la magia del presepe è davvero quel tocco in più per assaporare appieno l'atmosfera natalizia. Ma perché alcuni dicono "presepe" e altri "presepio"? Qual è la forma corretta?

PRESEPE O PRESEPIO: CHE BEL DILEMMA!

Per risolvere il dubbio ancora una volta ci viene in soccorso l'Accademia della Crusca, somma autorità in fatto di lingua italiana, la quale dice che...vanno bene tutte due!

La parola presepe (o presepio) viene infatti dal latino praesaepe, e in origine si riferiva solo alla mangiatoia dove veniva deposto il bambin Gesù. Solo nei secoli successivi l termine presepe (o presepio) è finito per indicare l'intera rappresentazione della Natività.

Già nella lingua latina però esisteva una forma alternativa, praesepium, e tale dualismo si è mantenuto nel corso dell'evoluzione dell'italiano.

Lo stesso Alessandro Manzoni, uno dei padri dell'italiano moderno, utilizza entrambe le forme, addirittura nello stesso testo:

La mira Madre in poveri

panni il Figliol compose,

e nell'umil presepio

soavemente il pose;

e l'adorò: beata!

innanzi al Dio prostrata,

che il puro sen le aprì.

Senza indugiar, cercarono

l'albergo poveretto

que' fortunati, e videro,

siccome a lor fu detto,

videro in panni avvolto,

in un presepe accolto,

vagire il Re del Ciel.

Se lo dice il Manzoni, dunque, possiamo fidarci: che si dica presepe o presepio, non sbagliamo mai!

FONTE: Accademia della Crusca