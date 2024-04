Stampa

La poesia sta tornando alla ribalta! Non ci credi? Eppure si pubblicano sempre più poesie e sempre più giovani amano leggerne. In Francia è una vera e propria mania e da un paio d'anni in Italia si svolge il Premio Strega Poesia, ovvero il premio più famoso per i libri nel nostro paese dedicato esclusivamente alle raccolte di poesie. Se pensi che la poesia sia soltanto una noia da studiare a memoria a scuola, fare parafrasi e cercare figure retoriche, ti sbagli di grosso. La poesia è un mezzo molto creativo per esprimersi, e non c'è bisogno di "capirla" in senso classico per apprezzarla. All'interno dei versi puoi trovare quello stai cercando!

Una poesia dedicata a Focus Junior

E tu scrivi poesie? Hai mai pensato di scriverne una? Oggi ti sfidiamo: prova a scrivere una poesia dedicata a Focus Junior!

Ci ha provato prima di te Stefania Lucchetti, mamma di tre piccoli lettori e autrice di Macchie di Caffè sui miei libri. Ecco le sue parole.

Cari ragazzi, sono Stefania Lucchetti, autrice di Macchie Di Caffè Sui Libri. Ho iniziato a scrivere poesie quando avevo 7 anni e non ho mai smesso. Questa poesia l’ho scritta appositamente per voi lettori di Focus Junior, per farvi comprendere cosa può darvi la poesia e come può essere uno strumento di espressione dei propri pensieri e sentimenti.

La Magia Della Poesia

La poesia è come una bacchetta di magia

Che trasforma le parole in dolce melodia

Con versi leggeri e rime danzanti

Esprime emozioni e incanti

La poesia è un ponte tra cuori e menti

Un linguaggio universale che unisce tutti quanti

Posso giocare con i pensieri

Come un pittore che dipinge con tratti leggeri

La poesia libera l’anima

E la fa risplendere

Perché può esprimere le sue paure

E raccontare le sue avventure

Con rime e suoni che fanno ballare la fantasia

Nelle righe di una poesia

I sentimenti prendono forma

Come le stelle che brillano in una notte senza ombra

Così, con parole delicate o un tocco di magia

Scopro che esprimere emozioni è poesia

In ogni battito di cuore, in ogni sogno che si fa

La poesia è uno strumento prezioso che mi accompagnerà

Adesso tocca a te! Inviaci la tua poesia dedicata a Focus Junior a focusjunior@focusjunior.it, la pubblicheremo!