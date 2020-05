Perché si dice “il gioco non vale la candela”?

Stampa

QualcunO pensa che l'espressione "il gioco non vale la candela" risalga a quando, nei secoli scorsi, non esisteva la luce elettrica e, seduti attorno al tavolo, la sera si giocava a carte a lume di candela.

Talvolta la posta messa in gioco era così bassa che veniva paragonata al costo della candela consumata per illuminare i giocatori. La vincita dunque, non valeva il costo per il consumo della candela!

L'ORIGINE PIÙ PROBABILE

La frase deriva in realtà dal mondo religioso. L'espressione originale infatti era "il santo non vale la candela", e la si pronunciava relativamente a santi che non erano ritenuti in grado di fare grandi miracoli: non valeva la pena di accendere un cero a dei santi così scarsi!

