Qual è il vero significato della parola “sport”?

Sport. Una parola che si usa da molto tempo in tutto il mondo. Vi siete mai chiesti che cosa significa questa parola e di che lingua fa parte? Molti di voi, forse, no. Ma prima di darvi la risposta, vi voglio dire due parole.

Quando fate un'attività sportiva, che sia calcio, basket, tennis, nuoto, pallavolo, atletica o quello che volete, e perdete una partita, a volte sentite vostra mamma o il papà dirvi “non importa, ciò che interessa è che ti sia divertito”. Voi, ovviamente, pensate che vi sareste divertiti di più se aveste vinto la partita, perché è naturale e umano divertirsi di più quando si vince piuttosto che quando si perde.

Ma il senso di ciò che avrete di certo sentito dire è che lo sport è prima di tutto divertimento, oltre che attività educativa, formativa, fisica e quant'altro. Tant'è vero che chi smette di praticare una disciplina, lo fa la maggior parte delle volte perché non si diverte più.

Quante volte avete sentito questo o quel campione di calcio o di un altro sport che, arrivato ad un'età considerevole, dice “continuerò finché mi divertirò, quando non mi divertirò più smetterò”. Ecco, queste due parole le ho scritte per introdurre proprio il significato di sport.

SPORT = DIVERTIMENTO = ALLONTANARSI...

Come succede per tante parole moderne, anche sport è un termine inglese, ed è l'abbreviazione della parola disport, che significa proprio “divertimento”. La parola inglese disport deriva dal termine francese desport (gli inglesi e i francesi sono stati a lungo a contatto, anticamente, e hanno influenzato a vicenda le loro lingue). Anche la parola francese significa “divertimento”.

A sua volta, il termine francese desport deriva dal latino deportare. E siamo risaliti fino alla vera radice della parola sport, e quindi al significato originario. Il deportare latino significa “portarsi lontano”, nel senso di “andare fuori dalla propria città, dalle proprie mura, per svolgere attività fisiche”. A sua volta, la parola “divertimento” deriva dal verbo latino divertere, che significa sempre allontanarsi.

La parola sport, che come abbiamo detto significa “divertimento”, deriva da due verbi che significano rispettivamente “allontanarsi fisicamente” e “allontanarsi mentalmente”. Quando praticavo la pallacanestro, che continua ad essere la mia passione e il mio sport preferito, io non solo mi dovevo allontanare fisicamente (andare da casa alla palestra), ma quando lo praticavo io mi allontanavo da tutto il resto per concentrarmi solo su quello. E mi divertivo.

C'erano, ovviamente, i giorni in cui mi divertivo meno e quelli in cui i pensieri della vita di tutti i giorni non mi permettevano di allontanarmi da tutto il resto con la mente. Ma in genere per me, in quelle ore in cui giocavo a basket, non pensavo ad altro e non sarei riuscito a pensare ad altro. Dal significato di sport come “divertimento” a quello di sport come “gioco”, il passo è breve. D'altronde, uno che pratica il calcio, il basket, il tennis, come si definisce se non “giocatore”? E il calcio, non è definito forse un “gioco”? E quando avete fatto o farete una partita, non dite forse “abbiamo giocato” o “giocheremo” il giorno tale?