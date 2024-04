Stampa

L’elenco delle figure retoriche è molto lungo ed è spesso difficile ricordarsele tutte. Il miglior modo per imparare è fare pratica, e sicuramente le figure retoriche nelle poesie sono un ottimo allenamento! Oggi vediamo nel dettaglio come analizzare la poesia La pioggia nel pineto, figure retoriche comprese!

Se ancora ti stai chiedendo cosa sono le figure retoriche, è arrivato il momento di fare un veloce ripasso: le figure retoriche sono una forma di espressione letteraria che serve a creare un particolare effetto dentro una frase o un verso. In poche parole, si usano le figure retoriche per arricchire il proprio linguaggio. E anche se l’elenco delle figure retoriche è molto lungo, ti stupirai forse scoprendo che molte le usi ogni giorno, come per esempio la metafora, la similitudine...

Tipi di figure retoriche

Giusto per concludere il ripasso, ricordiamo insieme che esistono diversi tipi di figure retoriche, cioè tre gruppi distinti che si differenziano per la loro finalità, e sono:

Figure retoriche di suono: riguardano parole che danno il ritmo, ricordano suoni e rumori o proprio suoni, come l’onomatopea o l’ allitterazione

Figure retoriche di posizione: riguardano l’ordine delle parole all’interno di una frase o di un verso, come il chiasmo

Figure retoriche di significato: riguardano il significato di una frase

Adesso che hai ripassato che cosa sono le figure retoriche e in quali gruppi si dividono, passiamo alle figure retoriche della poesia La Pioggia nel pineto di D’Annunzio.

La pioggia nel pineto, figure retoriche

La pioggia nel pineto è una poesia scritta da Gabriele D’Annunzio nel 1903 e fa parte della raccolta Alcyone, che è dedicata all’estate. Nella poesia, D’Annunzio è sorpreso dalla pioggia mentre passeggia in pineta con una donna, Ermione. È composta da quattro strofe, ciascuna di 32 versi liberi.

Testo La pioggia nel pineto

Taci. Su le soglie del bosco non odo parole che dici umane; ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse. Piove su le tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove su i mirti divini, su le ginestre fulgenti di fiori accolti, su i ginepri folti di coccole aulenti, piove su i nostri volti silvani, piove su le nostre mani ignude, su i nostri vestimenti leggeri, su i freschi pensieri che l'anima schiude novella, su la favola bella che ieri t'illuse, che oggi m'illude, o Ermione. Odi? La pioggia cade su la solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, stromenti diversi sotto innumerevoli dita. E immensi noi siam nello spirito silvestre, d'arborea vita viventi; e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, Ascolta. L'accordo delle aeree cicale a poco a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce; ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale, dall'umida ombra remota. Più sordo e più fioco s'allenta, si spegne. Sola una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non s’ode voce del mare. Or s’ode su tutta la fronda crosciare l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda più folta, men folta. Ascolta. La figlia dell'aria è muta: ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chi sa dove, chi sa dove! E piove su le tue ciglia, Ermione. Piove su le tue ciglia nere sì che par tu pianga ma di piacere; non bianca ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca. E tutta la vita è in noi fresca aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta in fratta, or congiunti or disciolti (e il verde vigor rude ci allaccia i melleoli c'intrica i ginocchi) chi sa dove, chi sa dove! E piove su i nostri volti silvani, piove su le nostre mani ignude, su i nostri vestimenti leggeri, su i freschi pensieri che l'anima schiude novella, su la favola bella che ieri m'illuse, che oggi t'illude, o Ermione.

Analizziamo insieme La pioggia nel pineto, figure retoriche di contenuto, di posizione e di suono.

Figure retoriche di significato (o di contenuto) La pioggia nel pineto

L’ antitesi contrappone due termini opposti, e qui è presente nel verso: “che ieri t’illuse, che oggi m’illude”, ripetuto due volte

contrappone due termini opposti, e qui è presente nel verso: “che ieri t’illuse, che oggi m’illude”, ripetuto due volte L’ apostrofe si usa per rivolgersi a qualcuno in modo enfatico, come in “Taci”, “Ascolta”, “Odi”

si usa per rivolgersi a qualcuno in modo enfatico, come in “Taci”, “Ascolta”, “Odi” L’ ipallage è una figura retorica con la quale si attribuisce una parola a un’altra cui non è direttamente riferita: qui l’esempio è “i mirti divini”

è una figura retorica con la quale si attribuisce una parola a un’altra cui non è direttamente riferita: qui l’esempio è “i mirti divini” La metafora si basa su una similitudine per analogia, come in “il pianto che cresce”

si basa su una similitudine per analogia, come in “il pianto che cresce” La perifrasi serve per dire una cosa… dicendone un’altra! Qui gli esempi sono: “figlia dell’aria, figlia del limo”

serve per dire una cosa… dicendone un’altra! Qui gli esempi sono: “figlia dell’aria, figlia del limo” La personificazione attribuisce tratti umani a cose, e si trova in: “che parlano gocciole” e “voce del mare”

attribuisce tratti umani a cose, e si trova in: “che parlano gocciole” e “voce del mare” La similitudine paragona più termini ed è spesso introdotta dal come: “come una foglia”, “come le chiare ginestre”, “come pesca intatta”, “come polle tra l’erbe, i denti negli alvèoli”

paragona più termini ed è spesso introdotta dal come: “come una foglia”, “come le chiare ginestre”, “come pesca intatta”, “come polle tra l’erbe, i denti negli alvèoli” La sineddoche sostituisce una parola con un’altra che con essa ha una relazione di vicinanza, in questo caso “fronda” per parlare di una pineta

sostituisce una parola con un’altra che con essa ha una relazione di vicinanza, in questo caso “fronda” per parlare di una pineta La sinestesia associa due sfere sensoriali diverse: “freschi pensieri”, “umida ombra”

Figure retoriche di suono La pioggia nel pineto

L’onomatopea può essere una parola che riproduce un suono oppure che lo ricorda, in questo caso “gocciole”, “crepitio”, “crosciare” e “croscio”

Figure retoriche di posizione La pioggia nel pineto

- L’ anafora si ha quando si ripetono una o più parole, come “Ascolta”, “Piove”, “su le”, “più rade, men rade”, “ha un suono, e il mirto – altro suono”, “Ascolta, ascolta”, “più folta, men folta”, “chi sa dove, chi sa dove!”, “or congiunti or disciolti”

si ha quando si ripetono una o più parole, come “Ascolta”, “Piove”, “su le”, “più rade, men rade”, “ha un suono, e il mirto – altro suono”, “Ascolta, ascolta”, “più folta, men folta”, “chi sa dove, chi sa dove!”, “or congiunti or disciolti” - Il polisindeto è la ripetizione di una congiunzione in più periodi, come: “E… E… E…”

Adesso che hai ripassato La pioggia nel pineto, figure retoriche e parafrasi non saranno più un problema!