Si dice “dessero” o “dassero”?

"Vorrei che i miei genitori mi dessero più fiducia" o "vorrei che i miei genitori mi dassero più fiducia"? Quale forma è corretta?

LO SCOGLIO DEL CONGIUNTIVO

Il congiuntivo è uno degli scogli più ardui della lingua italiana e infatti, purtroppo molti, sia ragazzi che adulti fatti e finiti, ne fanno un uso piuttosto sgangherato.

Se il verbo a cui applicare questo ostico modo è un verbo irregolare, la faccenda si complica.

È il caso del verbo "dare", che al congiuntivo imperfetto presenta una questione spinosa: "dessi" o "dassi"? "Deste" o "daste"? "Dessero" o "dassero"?

La risposta risiede nel fatto che essendo un verbo irregolare, "dare" non mantiene la vocale tematica "a" per tutta la coniugazione, come invece fanno gli altri verbi di prima coniugazione (quelli che finiscono in -are).

Le forme giuste dunque prevedono sempre la "e": "dessi","deste", dessero".

Che io dessi

Che tu dessi

Che egli desse

Che noi dessimo

Che voi deste

Che essi dessero

Semplice no?

