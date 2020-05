Preposizioni articolate e preposizioni semplici

Nella grammatica italiana viene chiamata preposizione una parte invariabile del discorso che crea un legame tra le parole e le frasi. La parola preposizione viene dal latino "praeponere", porre davanti.

Le preposizioni possono essere semplici e articolate. Le preposizioni articolate si formano unendo una preposizione semplice con un articolo determinativo (il lo la i gli le).

PREPOSIZIONI SEMPLICI E PREPOSIZIONI ARTICOLATE

Le preposizioni semplici sono

DI

A

DA

IN

CON

SU

PER

TRA

FRA

Le preposizioni articolate sono

PREPOSIZIONI ARTICOLATE: COME SI FORMANO E COME SI USANO

di + il = del

Si usa negli stessi casi della preposizione "di" quando il nome che segue è maschile singolare e comincia per consonante.

Es: Il pelo del gatto.

di + la = della

Si usa negli stessi casi della preposizione "di" quando il nome che segue è femminile singolare e comincia per consonante.

Es: La borsetta della nonna.

di + i = dei

Si usa negli stessi casi della preposizione "di" quando il nome che segue è maschile plurale e comincia per consonante.

Es: Nella maggior parte dei casi.

di + gli = degli

Si usa negli stessi casi della preposizione "di" quando il nome che segue è maschile plurale e comincia per vocale.

Es: L'istinto degli animali.

di + le = delle

Si usa negli stessi casi della preposizione "di" quando il nome che segue è femminile plurale e comincia sia per vocale che per consonante.

Es: Il colore delle piastrelle.

dell'

Si usa negli stessi casi di "del" e "della" quando il nome che segue comincia per vocale, (sia maschile sia femminile).

Es: Gli abitanti dell' Asia.

a + il = al

Si usa negli stessi casi di "a" , quando il nome che segue è maschile singolare e comincia per consonante.

Es: Oggi vado al mare.

a + i = ai

Si usa negli stessi casi di " a" , quando il nome che segue è maschile plurale e comincia per consonante.

Es: Bisogna dare da mangiare ai cani.

a + gli = agli

Si usa negli stessi casi di " a" , quando il nome che segue è maschile plurale e comincia per vocale.

Es: Bisogna dirlo agli altri.

a + la = alla

Si usa negli stessi casi di " a" , quando il nome che segue è femminile singolare e comincia per consonante.

Es: Bisogna chiederlo alla mamma.

a + le = alle

Si usa negli stessi casi di " a" , quando il nome che segue è femminile plurale e comincia sia per consonante che per vocale.

Es: Bisogna dare da mangiare alle mucche.

all'

Si usa negli stessi casi di "alla" e "al" , con nomi che iniziano per vocale.

Es: Devi andare all' ospedale, è necessario chiedere all' infermiera.

da + il = dal

Si usa negli stessi casi di "da" quando il nome che segue è maschile singolare e comincia per consonante.

Es: Il vento che arriva dal Nord.

da + i = dai

Si usa negli stessi casi di "dal" quando il nome che segue è maschile plurale e comincia per consonante.

Es: Andiamo a pranzo dai nonni.

da + gli = dagli

Si usa negli stessi casi di "dai" quando il nome che segue è maschile plurale e comincia per vocale.

Es: Vado ad abitare dagli zii.

da + la = dalla

Si usa negli stessi casi di "da" quando il nome che segue è femminile singolare e comincia per consonante.

Es: Vado ad abitare dalla zia

da + le = dalle

Si usa negli stessi casi di "dalla" quando il nome che segue è femminile plurale e comincia per consonante o per vocale.

Es: Ho tolto i piatti dalle scatole.

dall'

Si usa negli stessi casi di "dal" e "dalla" quando il nome che segue comincia per vocale.

Es: Era roso dall' ansia, dall' odio.

in + il = nel

Si usa negli stessi casi di "in" quando il nome a cui si riferisce è maschile singolare e comincia per consonante.

Es: Nel mare.