Articoli: determinativi, indeterminativi, partitivi

Gli articoli sono parti della frase che precedono i nomi e servono per indicare il genere (maschile o femminile) e il numero (plurale o singolare) dell'elemento cui si riferiscono.

ES: IL maestro prese UNA matita e la passò a Marco.

Come ben si può vedere però, gli articoli non sono tutti uguali, ma si distinguono in determinativi e indeterminativi. Vediamo le differenze

ARTICOLI DETERMINATIVI

Precisano (determinano, appunto) con esattezza i nomi comuni a cui ci si sta riferendo.

Se ad esempio scriviamo "la rosa", non stiamo parlando di una rosa qualsiasi, ma proprio di quella rosa, come se ce l'avessimo davanti!

Essi sono:

Maschile Femminile

Singolare: IL, LO, L' LA, L'

Plurale: I, GLI LE

Es: L'amore (maschile) è IL sentimento più bello che ci sia.

L'alba (femminile) sorprese LE sorelle mentre erano ancora sveglie.

ARTICOLI INDETERMINATIVI

Non determinano con precisione i nomi comuni cui ci si sta riferendo.

Scrivendo "un libro", non stiamo parlando di qualche testo specifico, ma di un libro generico

Maschile Femminile

Singolare: UN, UNO UNA, UN'

NOTA: Gli indeterminativi sono solo singolari

Al posto del plurale, per gli articoli indeterminativi vengono sostituiti dai cosiddetti articoli partitivi:

Maschile Femminile

Singolare: DEL DELLO DELLA

Plurale: DEI, DEGLI DELLE

Dunque, se si vuole parlare di alcuni libri non specificati si dirà: "Ho preso in prestito DEI libri"

ATTENZIONE: Non confondere gli a.partitivi con le preposizioni articolate!

