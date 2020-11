Frasi e parole palindrome: le leggi da sinistra a destra e anche viceversa!

Stampa

Focus Junior

Avete presente le parole palindrome? Sono quelle parole mantengono lo tesso suono e lo stesso significato sia che si leggano normalmente, da sinistra verso destra, sia viceversa, cioè da destra verso sinistra. Ossesso per esempio è una parola palindroma.

Naturalmente si possono costruire anche delle intere frasi palindrome: basta un po' di attenzione e creatività. Ecco qualche esempio di frasi palindrome. Come leggerete, lo stile di alcune di esse è piuttosto... antiquato. E vorrei vedere: non è affatto facile far corrispondere suono e significato di una frase sia che la si legga normalmente, sia che la si legga nel verso opposto!

Un po' di frasi palindrome

Eri un nano non annuire

A valle tra masse ebre la nera l'accesa d'ira etna ti moveva; l'etna gigante lave vomitante. Arida secca l'arena l'erbe essa martellava.

Ad una vera pia donna dei simili fili misi e annodai: pareva nuda.



Ero li a sopportare aceto nell'enoteca: era troppo sai lore.

Or o di notte giocare numeri di remunera coi gettoni d'oro.



Eran i mesi di seminare.

Era timida Anna ad imitare.



O mordo tua nuora, o aro un autodromo.

I topi non avevano nipoti.

Anna di sera se c'é Cesare si danna.

E la nostra preferita...

Poter essere pelato totale per essere al top!