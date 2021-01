Nomi concreti e nomi astratti, sinonimi e contrari

Stampa

La lingua italiana è meravigliosa perché molto varia ed è in grado pertanto di descrivere con parole adatte ogni aspetto della realtà, facendo anche capire a coloro con cui si sta parlando emozioni e punti di vista (per esempio, con il semplice uso di un dispregiativo, posso far capire come una certa cosa non mi piaccia affatto).

Conoscere bene l'italiano e saperne sfruttare appieno l'ampio vocabolario e la musicalità (cioè la dolcezza dei suoni) a seconda delle occasioni, sarà perciò uno strumento in più per affrontare le situazioni tutti i giorni!

NOMI ASTRATTI E NOMI CONCRETI

Una lingua completa deve essere in grado non solo di descrivere la realtà e gli oggetti materiali visibili, ma anche concetti ed idee che danno voce ai nostri pensieri.



NOMI CONCRETI : indicano esseri viventi, piante ed oggetti reali, che possiamo cioè percepire attraverso i sensi.

ES: COMPUTER, CASA, PAVONE, CIELO...

ES: il concetto di LIBERTÀ, l'AMORE, il RISPETTO, l'AMICIZIA...

SINONIMI E CONTRARI

Proprio perché l'italiano è una lingua varia, noi possiamo utilizzare più parole per esprimere lo stesso concetto (magari con sfumature leggermente diverse):



SINONIMO : una parola che ha un significato simile ad un'altra. ES: CASA--> ABITAZIONE, DIMORA, ALLOGGIO

: una parola che ha un significato simile ad un'altra. ES: CASA--> ABITAZIONE, DIMORA, ALLOGGIO CONTRARIO una parola il cui significato è opposto a quello di un'altra parola. ES: FELICITA'/TRISTEZZA, BENE/MALE...

LE ONOMATOPEE

Come già detto, l'italiano è anche una lingua musicale, perfetta per poesie e canzoni. esistono parole infatti, la cui pronuncia richiama un suono o un rumore cui fa riferimento: queste parole sono ONOMATOPEICHE.

ES: CIP CIP (il cinguettio degli uccellini), BANG! (lo sparo)...

