Gianni Rodari, il cantastorie dei ragazzi

Gianni Rodari è uno di quei nomi che sembrano abbiano sempre fatto parte della nostra storia. Le sue storie sono ancora oggi un appuntamento immancabile in qualsiasi scuola italiana e tutti gli adulti che, a loro tempo, sono cresciuti con le sue filastrocche, finiscono immancabilmente con il riproporle ai loro figli.

Insomma, Gianni Rodari è stato e sarà per tutti uno dei primi autori a prenderci per mano e accompagnarci nel fantastico mondo della lettura. Ma conosciamolo meglio

CHI È

Gianni Rodari nasce il 23 ottobre 1920 a Omegna sul Lago d’Orta (Piemonte). Fin da piccolo matura una passione per la musica - studia il violino - e la lettura e dopo una breve parentesi in seminario, ottiene il diploma magistrale e inizia la carriera da insegnante.

Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale evita la chiamata militare per motivi di salute e continua ad insegnare in un'Italia sempre più provata dal conflitto. Già nei primi anni d'insegnamento - e nonostante la rigidità dell'epoca - Gianni inizia ad interessarsi fortemente al punto di vista dei suoi giovani allievi, i quali, se stimolati, riescono a liberare la loro fantasia e aiutarlo perfino a correggere le sue opere.

Già, perché Gianni ama scrivere e quando la guerra si conclude, decide di andarsene a fare il giornalista. Dopo esperienze in testate importanti come il Corriere dei Piccoli o il giornale politicizzato l'Unità, contribuisce a fondare (e dirigere) il settimanale per bambini Il Pioniere. Da lì, nonostante più di qualche dissidio con le autorità ecclesiastiche, Gianni Rodari dedicherà la propria vita professionale alla letteratura e alla stampa per l'infanzia, pubblicando diversi libri di racconti, fiabe e filastrocche (Il libro degli errori, Favole al telefoniche, Filastrocche in cielo e in terra) che ancora oggi sono lette e amate da grandi e piccoli.

Il libro più celebre dello scrittore però è la Grammatica della fantasia, una specie di manuale teorico per imparare a scatenare la fantasia e inventare storie coinvolgenti, con cui Rodari si fa portatore di un approccio diverso all'insegnamento della scrittura, molto più aperto, divertente e a misura di bambino.

«Nelle nostre scuole, generalmente parlando, si ride troppo poco - scrive ad un certo punto del libro - L'idea che l'educazione della mente debba essere una cosa tetra è tra le più difficili da combattere».

Purtroppo la vita di questo indimenticabile autore durò troppo poco (si spense nel 1980), ma la sua eredità ha posto le basi per un nuovo modo di avvicinare i più piccoli alla lettura e alla scrittura creativa.

CINQUE FILASTROCCHE DI GIANNI RODARI

Tutti gli animali

Mi piacerebbe un giorno

poter parlare

con tutti gli animali.

Che ve ne pare?

Chissà che discorsi geniali

sanno fare i cavalli,

che storie divertenti

conoscono i pappagalli,

i coccodrilli, i serpenti.

Una semplice gallina

che fa l’uovo ogni mattina

chissà cosa ci vuol dire

con il suo coccodè.

E l’elefante, così grande e grosso,

la deve saper lunga

più della sua proboscide:

ma chi lo capisce

quando barrisce?

Nemmeno il gatto

può dirci niente.

Domandagli come sta

non ti risponde affatto.

O – al massimo – fa “miao”,

che forse vuol dire “ciao”.

Il Paese delle vacanze

Il Paese delle Vacanze

non sta lontano per niente:

se guardate sul calendario

lo trovate facilmente.

Occupa, tra Giugno e Settembre,

la stagione più bella.

Ci si arriva dopo gli esami.

Passaporto, la pagella.

Ogni giorno, qui, è domenica,

però si lavora assai:

tra giochi, tuffi e passeggiate

non si riposa mai.

La cicala e la formica

Chiedo scusa alla favola antica

se non mi piace l’avara formica

io sto dalla parte della cicala

che il più bel canto non vende…

regala!

Il punto interrogativo

C’era una volta un punto

interrogativo, un grande curiosone

con un solo ricciolone,

che faceva domande

a tutte le persone,

e se la risposta

non era quella giusta

sventolava il suo ricciolo

come una frusta.

Agli esami fu messo

in fondo a un problema

così complicato

che nessuno trovò il risultato.

Il poveretto, che

di cuore non era cattivo,

diventò per il rimorso

un punto esclamativo.

Autunno

Il gatto rincorre le foglie

secche sul marciapiede.

Le contende (vive le crede)

alla scopa che le raccoglie.

Quelle che da rami alti

scendono rosse e gialle

sono certo farfalle

che sfidano i suoi salti.

La lenta morte dell’anno

non è per lui che un bel gioco,

e per gli uomini che ne fanno

al tramonto un lieto fuoco.

Vi è venuta voglia di leggere un libro di Gianni Rodari?