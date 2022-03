10 frasi latine che usiamo tutti i giorni

Stampa

Benché non ci sia più nessuno che lo usi per scrivere libri o parlare con le persone, la lingua degli antichi romani è ancora molto presente nel nostro quotidiano, tanto che alcune frasi latine sono ormai state "assorbite" dall'italiano senza che ce ne rendiamo conto. Con il libro Post Scriptum. 100 espressioni latine (e alcune greche) che hanno attraversato la storia, la scrittrice Zuzanna Kisielewska ci ricorda infatti che, per quanto possa apparire noioso a chi è costretto a studiarlo, il latino non è affatto una lingua morta ma è, anzi, una lingua vivissima.

10 FRASI LATINE COMUNI

Tutti i giorni, infatti, ci capita di usare o di sentire parole e modi di dire che sono assolutamente uguali a quando li usavano i nostri antenati, a Roma, duemila anni fa. Non potrebbe essere diversamente d’altronde, visto che la nostra lingua discende direttamente dal latino e agli antichi romani, che il latino lo parlavano e lo scrivevano tutti i giorni, oltre che ai greci, dobbiamo l’insieme di principi che sono la base della nostra civiltà occidentale.

Vediamo insieme alcune delle frasi latine che ci capita più spesso di incontrare nella vita quotidiana.