Quando si parla di figure retoriche a scuola si rischia di fare confusione: non solo ci sono moltissimi concetti e nomi da imparare, come metafora (e qual è la differenza tra metafora e similitudine?), ossimoro, iperbole o epiteto, ma è necessario anche essere capaci di individuarle e fare esempi concreti. Per questo vogliamo aiutarti con le figure retoriche poesia: come riconoscere le figure retoriche nelle poesie? Quali poesie possono aiutarti a impararle?

Poesie con figure retoriche

Riconoscere le figure retoriche è una questione di allenamento. Più studi, più ti sarà semplice individuarle all’interno del testo che stai analizzando e più ti risulterà semplice provare a utilizzarne, create da te. Esistono figure retoriche di suono, figure retoriche di ordine, figure retoriche di significato. Vediamo insieme quali figure retoriche poesia esistono tra le poesie più conosciute.

Figure retoriche ne L’assiuolo di Pascoli

L’assiuolo di Giovanni Pascoli recita così:

Dov’era la luna? ché il cielo notava in un’alba di perla, ed ergersi il mandorlo e il melo parevano a meglio vederla. Venivano soffi di lampi da un nero di nubi laggiù; veniva una voce dai campi: chiù... Le stelle lucevano rare tra mezzo alla nebbia di latte: sentivo il cullare del mare, sentivo un fru fru tra le fratte; sentivo nel cuore un sussulto, com’eco d’un grido che fu. Sonava lontano il singulto: chiù... Su tutte le lucide vette tremava un sospiro di vento: squassavano le cavallette finissimi sistri d’argento (tintinni a invisibili porte che forse non s’aprono più?...); e c’era quel pianto di morte... chiù...

In questa poesia le figure retoriche sono molte. La più riconosciuta e amata tra le figure retoriche è sicuramente l’onomatopea, cioè una figura retorica di suono che letteralmente significa "creare un nome”. Serve a riprodurre il suono di un animale, quello di un’azione o prodotto da un oggetto.

In questo caso le onomatopee sono diverse:

“finissimi sistri d’argento” che sta a descrivere il rumore delle cavallette simile ai sistri, degli antichi strumenti musicali

“chiù”, il verso dell’assiuolo

“fru fru di fratte” che indica il rumore fatto dai cespugli smossi

Abbiamo anche delle metafore, ovvero una figura retorica di significato che indica un’analogia. Si tratta di parole che non c’entrano niente col contesto eppure danno l’idea, per esempio:

“alba di perla”

“nebbia di latte”

“sospiro di vento”

Nella poesia di Pascoli sono presenti inoltre molte altre figure retoriche. La sinestesia, “soffi di lampi”, la similitudine, “com’eco d’un grido che fu”, l’antitesi “nero di nudi” e “nebbia di latte”, l’anafora “chiù”, oppure "sentivo" inteso in senso fisico poi in senso psicologico.

Il chiasmo, figura retorica nella poesia

Il chiasmo è una figura retorica poesia molto diffusa, che troviamo per esempio in Pace non trovo e non ho da far guerra, uno dei sonetti più famosi di Petrarca, contenuto nel suo Canzoniere.

Pace non trovo, et non ò da far guerra; e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio; et volo sopra ’l cielo, et giaccio in terra; et nulla stringo, et tutto ’l mondo abbraccio. Tal m’à in pregion, che non m’apre né serra, né per suo mi riten né scioglie il laccio; et non m’ancide Amore, et non mi sferra, né mi vuol vivo, né mi trae d’impaccio. Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido; et bramo di perir, et cheggio aita; et ò in odio me stesso, et amo altrui. Pascomi di dolor, piangendo rido; egualmente mi spiace morte et vita: in questo stato son, donna, per voi.

Il chiasmo è una figura retorica poesia molto diffusa, che prevede nell’accostare due gruppi di parole che sono legate da ragioni di concetto. In pratica, due frasi contrappongono concetti simili. Qui il chiasmo è “pace non trovo e non ho da far guerra”: pace è la prima parola, guerra è l’ultima, nel mezzo non trovo e non ho.

Altri esempi di chiasmo in poesia sono:

“Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori” / le cortesie, l’audaci imprese io canto…” che altro non è che l’incipit dell’Orlando Furioso di Ariosto

“Ovidio è il terzo, e l’ultimo è Lucano”, dall’Inferno di Dante Alighieri

“odi greggi belar, muggire armenti”, da Il Passero Solitario di Leopardi

La pioggia nel pineto figure retoriche

Analizziamo adesso un'altra poesia amatissima, La pioggia nel pineto di Gabriele D'Annunzio. Puoi trovare il testo, come sai molto lungo, sul sito del dizionario Zanichelli.

La pioggia nel pineto figure retoriche è un tema molto caro alla scuola, perché la poesia di D'Annunzio è davvero molto ricca. Si tratta in gran parte di figure retoriche di suono, come onomatopea e allitterazione (i suoni della natura) ma puoi trovare anche figure retoriche di significato e figure retoriche di ordine. Eccone alcune:

Anafora : il verbo "piovere" è posizionato sempre all'inizio del verso, mentre ascoltare è sempre coniugato alla seconda persona dell'imperativo

: il verbo "piovere" è posizionato sempre all'inizio del verso, mentre ascoltare è sempre coniugato alla seconda persona dell'imperativo Iterazione : "piove su" viene ripetuto più volte per dare ancora più la sensazione di pioggia

: "piove su" viene ripetuto più volte per dare ancora più la sensazione di pioggia Allitterazione : ce ne sono diverse, per esempio nei versi "salmastre ed arse", "ciel cinerino", "piove sui pini", "umida ombra remota"

: ce ne sono diverse, per esempio nei versi "salmastre ed arse", "ciel cinerino", "piove sui pini", "umida ombra remota" Onomatopea : crepitio, crosciare

: crepitio, crosciare Sinestesia : "freschi pensieri", dove freschi attiene al tatto e pensieri alla mente

: "freschi pensieri", dove freschi attiene al tatto e pensieri alla mente Climax : come "risorge, trema, si spegne"

: come "risorge, trema, si spegne" Similitudine: numerose facili da individuare grazie al "come", per esempio "son come mandorle acerbe"

Adesso puoi divertirti tu a trovare tutte le figure retoriche in La pioggia nel pineto di D'Annunzio!

A Zacinto, figure retoriche

A Zacinto è uno dei sonetti più celebri di Ugo Foscolo, dedicato proprio all'isola greca di Zacinto. Ecco il testo:

Né più mai toccherò le sacre sponde

ove il mio corpo fanciulletto giacque,

Zacinto mia, che te specchi nell'onde

del greco mar da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde

col suo primo sorriso, onde non tacque

le tue limpide nubi e le tue fronde

l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali, ed il diverso esiglio

per cui bello di fama e di sventura

baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio,

o materna mia terra; a noi prescrisse

il fato illacrimata sepoltura.

Ecco le figure retoriche che puoi trovare in A Zacinto:

Anastrofe : Né più mai toccherò, greco mar, che l’acque cantò fatali, vergine nacque Venere, o materna mia terra, prescrisse il fato, il canto avrai del figlio

: Né più mai toccherò, greco mar, che l’acque cantò fatali, vergine nacque Venere, o materna mia terra, prescrisse il fato, il canto avrai del figlio Metafora : ove il mio corpo fanciulletto giacque

: ove il mio corpo fanciulletto giacque Ossimoro : le tue limpide nubi

: le tue limpide nubi Ipallage : sacre sponde, che l'acque cantò fatali, illacrimata sepoltura

: sacre sponde, che l'acque cantò fatali, illacrimata sepoltura Apostrofe: o materna mia terra

A Silvia figure retoriche

Analizziamo adesso la poesia di Giacomo Leopardi A Silvia, figure retoriche:

Silvia, rimembri ancora

quel tempo della tua vita mortale,

quando beltà splendea

negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,

e tu, lieta e pensosa, il limitare

di gioventù salivi? Sonavan le quiete

stanze, e le vie d’intorno,

al tuo perpetuo canto,

allor che all’opre femminili intenta

sedevi, assai contenta

di quel vago avvenir che in mente avevi.

Era il maggio odoroso: e tu solevi

così menare il giorno. Io gli studi leggiadri

talor lasciando e le sudate carte,

ove il tempo mio primo

e di me si spendea la miglior parte,

d’in su i veroni del paterno ostello

porgea gli orecchi al suon della tua voce,

ed alla man veloce

che percorrea la faticosa tela.

Mirava il ciel sereno,

le vie dorate e gli orti,

e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.

Lingua mortal non dice

quel ch’io sentiva in seno. Che pensieri soavi,

che speranze, che cori, o Silvia mia!

Quale allor ci apparia

la vita umana e il fato!

Quando sovviemmi di cotanta speme,

un affetto mi preme

acerbo e sconsolato,

e tornami a doler di mia sventura.

O natura, o natura,

perché non rendi poi

quel che prometti allor? perché di tanto

inganni i figli tuoi? Tu pria che l’erbe inaridisse il verno,

da chiuso morbo combattuta e vinta,

perivi, o tenerella. E non vedevi

il fior degli anni tuoi;

non ti molceva il core

la dolce lode or delle negre chiome,

or degli sguardi innamorati e schivi;

né teco le compagne ai dì festivi

ragionavan d’amore. Anche perìa fra poco

la speranza mia dolce: agli anni miei

anche negaro i fati

la giovinezza. Ahi come,

come passata sei,

cara compagna dell’età mia nova,

mia lacrimata speme!

Questo è il mondo? questi

i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi,

onde cotanto ragionammo insieme?

questa la sorte delle umane genti?

All’apparir del vero

tu, misera, cadesti: e con la mano

la fredda morte ed una tomba ignuda

mostravi di lontano.

Ecco alcune delle figure retoriche in A Silvia:

Assonanza : “quinci… lungi”

: “quinci… lungi” Climax : “Che pensieri soavi/ che speranze, che cori,…”

: “Che pensieri soavi/ che speranze, che cori,…” Anafora : “Anche…/…anche”

: “Anche…/…anche” Allitterazione : per esempio nella prima strofa.

: per esempio nella prima strofa. Enjambement : nei versi 7 e 8 per mettere in evidenza la parola “quiete” e nell’ultima strofa

: nei versi 7 e 8 per mettere in evidenza la parola “quiete” e nell’ultima strofa Metonimia : "sudate carte", "lingua mortal", "sguardi innamorati e schivi"

: "sudate carte", "lingua mortal", "sguardi innamorati e schivi" Ossimoro : lieta e pensosa

: lieta e pensosa Personificazione : "o natura o natura… perché non rendi poi quel che prometti allor?"

: "o natura o natura… perché non rendi poi quel che prometti allor?" Zeugma: "porgea gli orecchi al suon della tua voce / ed alla man veloce"

Altri esempi figure retoriche poesia

Le figure retoriche sono un modo di giocare con la lingua italiana che arricchisce i testi, in particolare le poesie che, a differenza della prosa, anche oggi, permettono di essere molto creativi. Ecco altri esempi di figure retoriche poesia:

S’i’ fosse foco di Cecco Angiolieri contiene una ripetizione di S’i’ fosse… e quindi rappresenta un’ anafora

Nel famoso verso “naufragar m’è dolce in questo mare” contenuto nell’Infinito di Leopardi compaiono due figure retoriche , una metafora che paragona il mare all’infinito e un ossimoro, perché l’annullamento di sé è considerato qualcosa di dolce

, una metafora che paragona il mare all’infinito e un ossimoro, perché l’annullamento di sé è considerato qualcosa di dolce L’infinito di Leopardi contiene anche molti enjambement , cioè versi “spezzati” che si concludono con l’inizio del successivo, come per esempio “spazi di là da quella, e sovrumani / silenzi, e profondissima quiete / io nel pensier mi fingo”

, cioè versi “spezzati” che si concludono con l’inizio del successivo, come per esempio “spazi di là da quella, e sovrumani / silenzi, e profondissima quiete / io nel pensier mi fingo” I Limoni di Montale ci offre un’ ellissi (cioè l’omissione di una o più parole che è possibile sottintendere) con i versi “la luce si fa avara / amara l’anima”

(cioè l’omissione di una o più parole che è possibile sottintendere) con i versi “la luce si fa avara / amara l’anima” Eugenio Montale ha scritto anche “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”, che altro non è che un’iperbole, dato che non si scendono milioni di scale!

Altre poesie ricche di figure retoriche che puoi analizzare sono:

X agosto di Giovanni Pascoli

di Giovanni Pascoli In morte del fratello Giovanni di Ugo Foscolo

di Ugo Foscolo Tanto gentile e tanto onesta di Dante Alighieri

di Dante Alighieri Alla sera di Ugo Foscolo

di Ugo Foscolo Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi

Le figure retoriche poesia sono davvero tantissime. Divertiti a trovare metafore, similitudini, antitesi, chiasmi, anastrofe e molto altro ancora, e magari a scrivere delle poesie con figure retoriche da leggere in classe!