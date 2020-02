Qual è la differenza tra metafora e similitudine?

Stampa

Metafora e similitudine sono due figure retoriche, ossi due forme di espressione letteraria il cui scopo è creare un effetto di un certo tipo in una frase.

"Sei furbo come una volta" è una similitudine (c'è comparazione). "Sei una volpe" è una metafora.

"Arrivare veloci come un treno" è una similitudine molto utilizzata.

"Sandro è un pallone gonfiato" è una metafora. Non vuol dire che Sandro è pieno d'aria e si libra in cielo, ma che probabilmente ha un carattere arrogante e pomposo.

Accusare qualcuno di "essere un orso" significa fare ricorso ad una metafora per sottolineare l'indole solitaria e un po' burbera della persona di cui stiamo parlando.

Il nido è una delle metafore più usate per indicare la casa o un luogo sicuro.

Ti piace scrivere? Ami le poesie? O semplicemente sei uno studente che ogni giorno deve confrontarsi con la prosa e la poesia? Oggi scopriamo insieme due bellissime figure retoriche che renderanno i temi, le pagine del diario segreto o i vostri messaggi d'amore davvero magnifici: la metafora e la similitudine!

Alcuni di voi si potranno chiedere: ma perché devo usarle? Scuola a parte, non immaginate neanche che potere immenso hanno entrambe queste figure retoriche, soprattutto in amore! E allora impariamo a usarle bene.

LA METAFORA

Deriva dal greco metaforà e dal latino metaphero e significa "io trasporto".

La metafora consiste nel sostituire una parola con un'altra per rafforzare il concetto.

Esempio:

Invece di dire

Achille è forte e invincibile possiamo dire Achille è un leone. Ovviamente non si sta dicendo che Achille si è trasformato nel re della foresta, ma che è forte come lui!

oppure



Il mio amore per te è enorme. Usando una metafora possiamo dire Il mio amore per te è un mare.

E ancora



Angela ha i capelli biondi può diventare Angela ha i capelli d'oro.

LA SIMILITUDINE

La similitudine è una figura retorica che mette a confronto due concetti. La metafora si differenzia dalla similitudine per l'assenza di avverbi di paragone.

Esempio:

Sei come un dio

Sei splendente come un sole d'estate

Sei come un miraggio nel deserto

Entrambe queste due figure retoriche sono utilizzate spesso, sia nella prosa sia nella poesia.

Nessuno, tuttavia, ci vieta di usarle nel linguaggio di tutti i giorni!

