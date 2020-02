Cosa significa essere un ipocondriaco?

Stampa

Dreamworks Animation

Avete mai visto i film di "Madagascar"? Avete presente la giraffa Melman, quel personaggio sempre acciaccato e convinto di essere affetto da tutti i mali del mondo? Ecco, quello è un'ipocondriaco!

IL SIGNIFICATO

L'ipocondria è un disturbo psichico, che può essere più o meno grave, che tormenta chi ne è affetto con immotivate ed eccessive preoccupazioni riguardo alla propria salute. l'ipocondriaco quindi, è sempre convinto di avere qualche malattia!

Molto spesso simili termini vengono utilizzati in modo scherzoso per prendere in giro qualcuno che magari è un po' troppo spaventato dalle malattie, ma in certi casi l'ipocondrìa può essere davvero una patologia seria che può portare anche a gravissime forme di depressione!

DA DOVE NASCE IL NOME?

L'etimologia della parola "ipocondria" viene dal greco antico ed è la combinazione dei termini upò, "sotto", e condrìon, che vuol dire "cartilagine". Gli antichi infatti credevano che coloro che soffrivano di questa ansia costante per le proprie condizioni fisiche, avessero qualcosa che non andava sotto la fascia addominale (e quindi "sotto la cartilagine").

Solo più tardi si scoprì che in realtà era tutto un problema mentale!