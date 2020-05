Cosa significa “Errata corrige”?

Stampa

Ogni tanto - capita anche a noi di Focus Junior - su libri e riviste appare un paragrafo, una nota o un box in cui viene applicata un'errata corrige. Ma cosa vuol dire?

Il termine viene da latino e significa "correggi gli errori". Si usa in ambito bibliografico per segnalare errori o imprecisioni presenti nel testo e di cui ci si è accorti quando ormai il libro era andato in stampa.

Anche le riviste usano l'errata corrige, spesso su segnalazione di lettori che trovano qualche informazione sbagliata all'interno di un articolo (un nome, una data, un luogo ecc...). In questi casi, l'errata corrige viene pubblicata nel numero immediatamente successivo per rimediare all'errore e pubblicare il dato corretto!

UN ESEMPIO?

Se nel prossimo numero di Focus Junior parlassimo di «Cristoforo Colombo, grande esploratore genovese che nel 1592 scoprì l'America», subito riceveremmo decine di segnalazioni da parte di attenti focusini che ci avvertirebbero dello strafalcione!

Il mese dopo, quindi, Focus Junior pubblicherebbe un bel box tra le prime pagine con scritto «Errata corrige: Contrariamente a quanto scritto il mese scorso, Colombo scoprì l'America nel 1492»!

P.S.

Nonostante molti italiani usino la dicitura "errata corrìge", in realtà la pronuncia corretta sarebbe "errata còrrige", con l'accento sulla -o.

(Fonte: Accademia della Crusca)