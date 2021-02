Scienza, coscienza e conoscenza: quando si scrive -sce e quando si scrive -scie

Stampa

Ed ecco a voi la sillaba che fa la differenza tra un compito ben fatto e uno con un brutto voto: vediamo quindi insieme quando si scrive -sce e quando si scrive -scie, con la i.

Anche se sembra complicato, in realtà basta tenere a mente questo piccolo accorgimento: la sillaba -sce, di norma, NON vuole la vocale-i. Per esempio, si scrive u-SCE-re, co-no-SCEN-za)

LE ECCEZIONI

Però ci sono delle eccezioni.

Le più note sono le parole SCIenza e coSCIENZA, che fanno eccezione insieme ai LORO DERIVATI :

SCIENZIA TO

TO SCIEN TIFICO

TIFICO FANTA SCIENZA

COSCIENZIOSO

IN COSCIENTE

COSCIENTEMENTE

Ricorda, anche, che i verbi che contengono -scie, quando vengono declinati al futuro e al condizionale presente perdono la i.

Scriverai dunque: lasciare (infinito), ma poi: lascerò (futuro) e lascerei (condizionale).

