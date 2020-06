I giorni della settimana si scrivono con la lettera maiuscola?

Stampa

Si scrive «ci vediamo sabato» o «ci vediamo Sabato» ?

Lo ammettiamo, anche noi della redazione ogni tanto abbiamo questo dubbio e dunque, come si dovrebbe fare sempre in casi simili, ci siamo rivolti a chi ne sa più di noi.

PAROLA ALL'AUTORITÀ

In materia di lingua italiana, nessuno è più affidabile dell'Accademia della Crusca e perciò abbiamo cercato sul suo sito chiarimenti a riguardo. Ecco cosa dice in merito al dilemma sulle maiuscole:

«I nomi dei giorni della settimana e dei mesi dell'anno non richiedono la maiuscola, eccetto nei casi in cui vengano attribuiti come nomi propri»

Venerdì quindi si scrive con la "v" maiuscola solo se stiamo parlando dell'amico di Robinson Crusoe!

COME SONO NATI I GIORNI DELLA SETTIMANA?

Le origini sono antichissime. I primi a dare un nome ai vari giorni che scandivano l'esistenza dei popoli furono i Babilonesi, che poi via via vennero imitati e ripresi fino ad arrivare agli Antichi Romani, che scelsero di dedicare ogni giorno ad un differente corpo celeste.

Poi l'influenza cristiana (e dunque in qualche modo ebraica, visto che Gesù era un giudeo) modificò un po' le denominazioni. Fu così che, per esempio, il giorno di Saturno divenne quello dello shabbat, il giorno del riposo ebraico. Da qui il nostro sabato.