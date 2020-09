Come si scrive? Te, the o tè?

Stampa

Che caldo! Per rinfrescarmi un po' mi verso un bel bicchiere tazza di tè freddo. Anzi, no, di the. Ah, no... te. E tea? Uff... forse così suona troppo "british". Che confusione!

Te, the, tea, tè, te'... quanti modi per dire la stessa cosa: la bevanda fredda o calda che si ricava dall'infuso delle foglie di una pianta particolare, la Camellia sinensis o Thea sinensis.

COME SI SCRIVE PERÒ IN ITALIANO?

Come spiegato sul sito dell'Accademia della Crusca, "tè indica la bevanda (ed è preferibile a the e thè); te è il pronome; si possono segnalare anche le forme antiquate te' sia per 'eccoti' sia per 'tieni'".

Lo stesso vale per l'enciclopedia Treccani, secondo la quale tè con l'accento è la bevanda aromatica. Thé è la versione francese, a sua volta dal cinese t'e. Te, senza accenti, è il pronome tonico singolare maschile e femminile usato in funzione di complemento (esempio: te lo stavo giusto per domandare).

Per indicare la bevanda sono diffuse anche le grafie tea (la versione inglese) e the.

Ricapitolando:

tè -> la bevanda

te -> il pronome

tea -> versione inglese

te' -> forma antiquata al posto di "eccoti"o "tieni"

thé -> versione francese

Ora è un po' più chiaro?

