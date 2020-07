Come si scrive: separato o attaccato? Una lista contro gli errori ortografici più comuni!

Stampa

Avete un dubbio sulla corretta ortografia di una parola? Non ricordate se si scrive separata o attaccata? Si scrive, per esempio, "tal volta" o "talvolta" ? Non entrate nel panico! Eccovi una lista da leggere, imparare e consultare quando siete in preda all'ansia da ortografia! Buona lettura!

PAROLE CHE SI SCRIVONO ATTACCATE

Abbastanza

Affatto

Allora

Allorché

Almeno

Alquanto

Altrimenti

Ancorché

Appena

Appunto

B

Benché

Bensì Buongiorno

C

Chissà

D

Davvero

Dinanzi, dinnanzi

Dopodomani

Dovunque

E

Ebbene

Eppure

F

Fabbisogno

Finché

Finora

G

Giacché

I

Infatti

Infine

Inoltre

Invano

Invero

L

Laggiù

Lassù

M

Malgrado

N

Neanche

Nemmeno

Neppure

Nonché

O

Oppure

Ossia

Ovvero

Ovverosia

P

Perciò

Perfino

Pertanto

Piuttosto

Poiché

Pressappoco, Press'a poco

Purtroppo

Q

Quaggiù

Qualcosa

Quassù

S

Sebbene

Sennonché,senonché

Seppure

Sicché

Siccome

Sissignore

Soprattutto

Sottosopra

T

Talmente

Talora

Taluno

Talvolta

Tuttavia

Tuttora

PAROLE CHE SI SCRIVONO STACCATE

A

A proposito

A parte

A posto

Al di là (a meno che non si intenda l'aldilà)

Al di sopra

Al di sotto

All'incirca

A volte

D

D'accordo

D'altronde

I

In quanto

L

L'altr'anno

P

Per cui

S

Senz'altro

T

Tutt'e due

PAROLE CHE SI SCRIVONO SIA ATTACCATE CHE STACCATE

A

Anzitempo; Anzi tempo

Anzitutto; Anzi tutto

C

Casomai; Caso mai

Ciononostante; Ciò nonostante

Controvoglia; Contro voglia

D

Dappertutto; Da per tutto

Dappoco; Da poco

Dappresso; Da presso

Dapprima; Da prima

Dapprincipio; Da principio

Disotto; Di sotto

Dopotutto; Dopo tutto

N

Nondimeno; Non di meno

Nonostante; Non ostante

O

Oltremisura; Oltre misura

Oltremodo; Oltre modo

P

Perlomeno; Per lo meno

Perlopiù; Per lo più

Q

Quantomeno; Quanto meno

Quantopiù; Quanto più

S

Suppergiù; Su per giù

T

Tantomeno; Tanto meno

Tantopiù; Tanto più

Tuttalpiù; Tutt'al più

PS: Con questa lista è tutto... a posto?