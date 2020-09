Come scrivere un tema sui nonni per la scuola

Stampa

pixabay

Perché imparare come scrivere un tema sui nonni? La festa dei nonni, in Italia, si celebra dal 2005, il 2 ottobre di ogni anno, e per l'occasione vi spieghiamo come scrivere un bel tema su di loro. Così se il vostro prof di italiano ve lo assegna come compito... potete seguire i nostri suggerimenti. Preparati in questi giorni, cioè prima che vi diano la traccia del tema da scrivere a scuola.

Se non succede, avrete comunque fatto qualcosa di interessante, imparato come scrivere un tema sui nonni da trasformare in una lettera per loro (e avrete anche reso contenti i vostri nonni).

1. Andate a trovarli e intervistateli. Se abitano lontano chiedete a vostra mamma di chiamarli su skype o whatsApp: scegliete i nonni più chiacchieroni. Potete fare un video oppure prendere appunti, dove scriverete i passaggi che per voi sono importanti.

2. Chiedete loro come erano alla tua età, chi era il loro migliore amico, i primi fidanzatini, come andavano a scuola, quali erano i loro sogni, e di questi, quali hanno realizzato; a quali hanno rinunciato e perché, e quali sono quelli ancora da realizzare.

Occhio: di sicuro tireranno fuori l'album delle foto di quando tu eri piccolino, ma cercate di farvi raccontare com'erano prima della vostra nascita, cosa facevano, se hanno delle foto di quando andavano a scuola.

3. Fatevi raccontare come sono adesso, che musica gli piace, i film, le serie tv, i piatti preferiti, gli amici, gli hobby.

4. State attenti ai dettagli, che trasformano un racconto in una storia da ricordare.

Come svolgere il tema Dopo aver scritto nell'introduzione di aver intervistato i tuoi nonni , per lo svolgimento del tema , ora, avete un sacco di materiale. Potete scrivere il tema come se davvero fosse un'intervista, oppure preferire un testo "a correre", cioè un racconto basato su quello che ti ha colpito delle loro parole .

L'idea in più. Un'idea originale è quella di scrivere il tema sui nonni come se fosse un diario scritto da loro stessi, scegliendo i fatti più interessanti o importanti della loro vita.

Se non avete i nonni o non li vedete mai

Potete specificarlo nell'introduzione del tema, e poi, nello svolgimento, scrivere una lettera al nonno che vorreste avere o descriverne uno completamente inventato. Che tipo di nonno vi piacerebbe avere? Per esempio uno un po' "rock", con la moto, con cui andare a fare i giri al lago o in montagna? Oppure un nonno ricco che vi dia ogni settimana una generosa paghetta? O ancora uno un po' burbero, con un passato misterioso, magari da agente segreto o spia russa, da poter scoprire ogni giorno.

E che effetto fa essere il nipote di un personaggio famoso tipo Vasco Rossi, Piero Angela o Gianni Morandi? Via libera alla fantasia.

Adotta un nonno

Il vecchietto del palazzo che tua mamma saluta sempre, o quello che incontrate il sabato al bar dell'oratorio o allo stadio cittadino: chiedetegli di parlarvi della sua giovinezza; lui ne sarà felice e voi avrete "guadagnato" un nonno.

Oppure potete chiedere ai tuoi com'erano i loro genitori: guardate insieme le loro foto, mentre vi spiegano quello che sanno e si ricordano dei loro genitori quando erano ragazzi.

Conclusione del tema sui nonni

Provate a immaginare come sarete voi quando sarete nonni e parlate al vostro futuro nipote raccontandogli: - cosa vorrete di sicuro fare con i vostri nipotini, esempio: andare insieme ai concerti, andare a scalare l'Everest (possono anche essere cose un po' assurde, perché no? Nel futuro l'immaginazione non ha limiti), oppure: andare sulla Luna.

- cosa non farete: prendete spunto da quello che i nonni fanno e che a voi da fastidio, per esempio: "non darò mai a mio nipote i pizzicotti sulle guance!", non gli regalerò mai un maglione fatto all'uncinetto", "non gli scatterò mai 813 foto in quell'unico pomeriggio alla settimana che può venirmi a trovare", "se una volta non mi vorrà parlare al telefono, non obbligherò sua madre a farlo";

- cosa gli vorrete insegnare (il rispetto per esempio, per se stessi e per gli altri, la tolleranza, oppure l'indipendenza, o difendersi dai bulli e difendere gli altri);

- cosa magari vorreste non scoprisse mai il vostro futuro nipote: i grandi problemi nel mondo, un alveare di vespe sul suo balcone, i vermi in un cibo andato a male, o un "disastro" che hai combinato di cui adesso ti vergogni.