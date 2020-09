Locuzioni avverbiali: che cosa sono e a cosa servono

Stampa

Pixabay

Le locuzioni avverbiali sono gruppi di parole che insieme svolgono la funzione di un avverbio , specificando quindi il significato di un elemento della frase o, addirittura della frase intera.

Es: "A poco a poco tutti lasciarono la sala"---> Quel "a poco a poco" è una locuzione avverbiale. Potrebbe essere quindi sostituita da un avverbio : " Lentamente tutti lasciarono la sala".

Sia che si usi la locuzione, sia che si usi il semplice avverbio , il senso non cambia!

LE LOCUZIONI AVVERBIALI

Tali locuzioni quindi, possono determinare il tempo o il modo in cui si svolge l'azione descritta oppure modificare il senso di un aggettivo o di altri avverbi.

A POCO A POCO, MANO A MANO, ALL'IMPROVVISO, FACCIA A FACCIA, ALLA SVELTA, IN UN BATTER D'OCCHIO..

Es: come e quando avviene un'azione?

"All'improvviso un brutto ceffo mi venne incontro e, una volta faccia a faccia mi disse di andarmene via!"

NIENTE AFFATTO, PER NULLA.. (possono modificare anche un aggettivo: "Anna è una donna per nulla attraente) A CATINELLE, QUASI QUASI, NEANCHE PER SOGNO...

IL MONDO DELLE LOCUZIONI AVVERBIALI È DAVVERO VASTO!

FONTE: Treccani.it, " Il Quaderno delle Regole di Italiano " di Milena Catucci, La Fabbrica dei Segni Editore.

