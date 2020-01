Gli avverbi di modo, di tempo, di luogo e tutti gli altri

Stampa

L'avverbio è una parte invariabile del discorso e serve per modificare o precisare il significato di un verbo, di un aggettivo o di un altro avverbio.

In base alla forma, gli avverbi si suddividono in

- PRIMITIVI: radice + desinenza

Es: bene, male

- DERIVATI: si formano aggiungendo i suffissi -mente e -oni

Es: velocemente

- COMPOSTI: formati dall'unione di più parole

Es: in+fatti

- LOCUZIONI AVVERBIALI: insieme di più parole con un unico significato

Es: di corsa, di fretta, di sopra, di sotto...

TIPI DI AVVERBI

Ogni avverbio può essere

di MODO rispondendo alla domanda "come?"

Es: bene, male, forte, piano, tristemente...

di TEMPO rispondendo alla domanda "quando?"

Es: ieri, oggi, poco fa, talvolta...

di LUOGO rispondendo alla domanda "dove?"

Es: lì, qui, sopra, sotto...

di QUANTITÀ rispondendo alla domanda "quanto?"

Es: poco, tanto, troppo, assai...

di GIUDIZIO o VALUTAZIONE

Es: negativamente, positivamente...

di AFFERMAZIONE

Es: sì, certo, senza dubbio...

di NEGAZIONE

Es: no, non, niente affatto...

di DUBBIO

Es:. forse, probabilmente, quasi quasi...

PRESENTATIVO

Es: ecco

INTERROGATIVO

Es:.dove? quando? come? perché?

ESCLAMATIVO

Es: come! quanto!

I GRADI DELL'AVVERBIO

Ogni avverbio può avere delle gradazioni che variano un po' il significato dell'avverbio stesso (come accade negli aggettivi).

POSITIVO

es. velocemente

COMPARATIVO (ed esiste di 3 tipi)

di MAGGIORANZA

es. più velocemente

di MINORANZA

es. meno velocemente

di UGUAGLIANZA

es. tanto velocemente quanto

SUPERLATIVO (ed esiste di 2 tipi)

ASSOLUTO

es. velocissimamente

RELATIVO

es. il più velocemente

PER DISTINGUERE GLI AVVERBI DALLE ALTRE PARTI DEL DISCORSO BASTA RICORDARE CHE:

- gli aggettivi accompagnano sempre un sostantivo e concordano con quello in genere e numero, mentre gli avverbi no

Esempio

Luigi aveva molta fame: molta è aggettivo

Gianpaolo ha studiato molto: molto è un avverbio e si riferisce al verbo

- le congiunzioni collegano sempre due elementi, mentre gli avverbi si riferiscono ad uno solo

Esempio

Gli avversari fecero come ci aspettavano: come lega "fecero" e "ci"

Come sei bravo a recitare!: qui, come non lega nulla, è un avverbio esclamativo

- le preposizioni introducono sempre un sostantivo o un pronome

Esempio

Sopra la sedia c'è il gatto: sopra è una proposizione

Guarda il tavolo, sopra ho lasciato le chiavi: sopra è un avverbio

- le particelle ci e vi possono essere o pronomi o avverbi. Quando indicano stato in luogo o moto da luogo, sono avverbi, in tutti gli altri casi sono pronomi

Esempio

Nel lago ci sono i pesci: ci è avverbio

Ora vi racconterò la mia storia: vi è pronome