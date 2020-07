I verbi impersonali: tutto quello che devi sapere

Stampa

Ti è mai capitato di incontrare, in analisi logica, una frase in cui c'è il predicato verbale ma non sembra esserci il soggetto? Sicuramente sì, ma non c'è niente di strano: sei incappato in una frase con un verbo impersonale.

I verbi impersonali sono verbi che non hanno un soggetto determinato. E li riconosci anche perché sono usati solo in 3ª persona singolare.

Esempio: oggi piove!

verbi che usi anche tu molto spesso, ad esempio quando guardi fuori dalla finestra e dici alla mamma: "Come piove forte oggi!". Passiamo subito a elencare i tipi di verbi impersonali con i rispettivi esempi, così ti sarà più chiaro che non stiamo parlando di extraterrestri, ma di, ad esempio quando guardi fuori dalla finestra e dici alla mamma: "Come piove forte oggi!".

Sono dunque verbi impersonali:

1 - I verbi atmosferici come: piovere, nevicare, tuonare, lampeggiare, grandinare, gelare, imbrunire, albeggiare

In inverno imbrunisce presto

Durante un temporale tuona spesso

oppure le locuzioni fare + aggettivo/sostantivo, sempre riferito a una condizione atmosferica:

Fa giorno

Ha fatto caldo

(in questi casi l'ausiliare è sempre il verbo avere).

I verbi che formano una proposizione soggettiva che esprimono accadimenti, apparenza o necessità come: sembrare, parere, accadere, succedere, bastare, bisognare, necessitare, importare, urgere, avvenire, occorrere

Sembra che arrivi il bus

È successo che il gatto sia scappato

Urge fare la spesa

Basterebbe fare il bravo

Bisogna studiare di più

3 - Il verbo essere + aggettivo/avverbio, o il verbo essere + espressioni temporali, che danno vita a una proposizione soggettiva (e anche le locuzioni tipo: va bene, va male)

È possibile che faccia tardi

È bene che ci sia la mamma

È una vita che faccio i compiti

È da tre giorni che non vedo i miei amici

È utile imparare il cinese

È necessario fare sport

È opportuno mangiare sano

Alcuni verbi in forma passiva che indicano un permesso o un divieto, come: essere concesso, essere dato, essere permesso, essere vietato, essere proibito

È proibito entrare

Non è dato di capire