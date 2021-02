Come non agitarsi durante un’interrogazione

Stampa

Capita a tutti. Hai cercato di rimandare sempre più il fatidico momento. Una febbre improvvisa e fortunosa ti ha costretto per giorni a letto e l'ultima volta, la penna dell'insegnante si è fermata sul cognome precedente al tuo. Ma questa volta è inutile sperare di non essere il prescelto: domani avrai l'interrogazione!

L'ansia ti prende e non riesci a concentrarti. Ma niente paura basta seguire questi semplici consigli e con un pizzico di fortuna tutto andrà a gonfie vele.

STUDIARE E RIPETERE

Per evitare un batticuore improvviso e incontrollabile non ti resta che studiare e preparati bene. Più sarai padrone della materia, più il tuo cuore smetterà di battere all’impazzata . Se durante l’anno scolastico hai sempre studiato sarà tutto facile. Basterà ripetere con attenzione (magari con l’aiuto di un adulto) e ad alta voce e farai un figurone o almeno eviterai di fare scena muta.

Il blocco dello studente, infatti, è una cosa molto comune: gli occhi sono tutti puntati su di te e se le nozioni non sono ben radicate nella tua testa le emozioni prenderanno il sopravvento.

Hai studiato tanto ma il voto non è pari al tuo impegno? Ecco allora qualche utile trucchetto:

REGOLA N°1: CALMA E SANGUE FREDDO

Qui devi sfoderare tutta la tua spavalderia e capacità di calmarti. Qualche respiro profondo prima di alzarti e concentrazione aiutano tantissimo in situazioni come queste. L’apparenza inganna ma aiuta pure: devi sembrare calmo e coraggioso. Un sorriso, le spalle dritte e il petto in fuori. L’insegnante apprezzerà.

REGOLA N°2: ASCOLTARE

Ascoltare quello che ti chiede l’insegnante è uno dei segreti per capire bene quello che ci ha chiesto e anche per iniziare a parlare. Magari un aiutino te lo dà proprio la domanda ...e chi ben comincia è a metà dell’opera. Quindi: orecchie all’erta!

Uno dei modi per non agitarsi durante l’interrogazione è sicuramente esprimersi in modo chiaro e soprattutto non essere frettolosi. La fretta fa sbagliare e fa aumentare le emozioni.

Cosa manca? La creatività.

Spesso se si ascolta bene la domanda e si sfodera un po’ di fantasia...si riesce a ottenere un ottimo risultato...magari anche divertendosi un po’.



E se tutto questo non funziona? Niente paura: la prossima volta, con un po’ di studio in più, andrà tutto bene! Nel frattempo leggi i nostri consigli su come studiare bene in poco tempo .