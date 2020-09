Ritorno a scuola: sei pronto a ricominciare? I 10 super consigli per sopravvivere!

Stampa

L'estate sta finendo e il rientro a scuola - fortunatamente, è il caso di dirlo - è sempre più vicino.

C'è però ancora un po' di tempo per prepararsi (soprattutto psicologicamente) alla ripresa totale della routine tra i banchi (che quest'anno avranno pure le rotelle, ma non sono per nulla divertenti). Ecco allora i consigli di Focus Junior per entrare nella giusta attitudine e ricominciare ad andare scuola senza la voglia di... scappare!

In fondo, dopo tanta attesa, sarà bello tornare alla vera scuola senza monitor o lezioni a distanza!

RITORNO A SCUOLA: I CONSIGLI DI FOCUS JUNIOR

1. Trauma da sveglia.

Ricominciare la scuola vuol dire ricominciare a svegliarsi presto. Niente panico per evitare qualsiasi shock usate il metodo un pezzetto al giorno: puntate la sveglia 15 minuti prima ogni mattina (ad esempio, oggi vi alzate alle 9? Domani puntate la sveglia alle 8:45). Così addolcirete la tanto temuta sveglia delle 7, abituandovi per gradi.

2. Non fare finire la vacanza.

Siete a terra perché avete lasciato da poco il mare, i vostri amici della vacanza e l'unica cosa che vorreste fare è tornare dove eravate solo due settimane fa? Organizzate le foto che avete fatto e portatele con voi a scuola. Raccontare per filo e per segno quello che avete fatto vi farà rivivere un po' le vacanze. E ancora meglio se avete portato qualche souvenir per i vostri amici!

3. SOS compiti.

Ops! Mi sono scordato una parte dei compiti delle vacanze! Lasciando stare le tirate d'orecchio che dovrei darvi in quanto prof, vi dico anche: niente panico! Sfruttate gli ultimi giorni di vacanza (o i pomeriggi dei primissimi giorni di scuola) per farli. Divideteli in modo logico e vedrete che non solo li finirete prima che il prof ve li chieda ma, in più, comincerete per gradi a riabituarvi a studiare.

4. La valigia dei buoni propositi.

Si disfa la borsa da viaggio e si fa quella dei buoni propositi. Comincia un nuovo anno scolastico: facciamo una bella lista di buone intenzioni per i mesi che verranno! Non mi riferisco solo a cose come "migliorare i voti a scuola", ma anche a cose che vorreste fare, tipo cominciare un corso di cinese. Ovviamente in cima alla lista, ahinoi, dovrà esserci la volontà di rispettare tutte le regole anti-coronavirus e dare una mano ai nostri professori per gestire una situazione nuova per tutti. Sarà complicato all'inizio, ma se ciascuno di noi sarà responsabile, questo brutto momento potrà passare più in fretta!

5. Quel film dell'orrore chiamato inverno.

Ok, forse a non tutti piace questa stagione fredda, buia, con gli alberi secchi, senza fiori... e la vede un po' come un film dell'orrore troppo lungo. Ok, è facile amare l'estate, ma anche l'inverno ha i suoi lati positivi : la neve (se arriva...) e sciare (per chi lo fa), il Natale, il freddo! E, perché no, una nuova vacanzina nei giorni più freddi!

6. Repulisti.

Anno nuovo, tempo di fare un po' di pulizia! Sistema le tue cose di scuola, butta via mozziconi di matita e penne smangiucchiate e pensa a rinnovare il tuo corredo scolastico. È sempre divertente un po' di shopping, basta non spender troppo!

7. Caro amico ti scrivo.

Un po' di nostalgia per gli amici delle vacanze, ormai lontani. Nessun problema: per comunicare, oggi, c'è solo l'imbarazzo della scelta . Email, messaggi, telefonate, chat... E con internet si può restare in contatto senza spendere una lira! Quindi scrivete, mandate foto, chattate: tenete vive così le vostre amicizie.

8. Vacanza last minute.

Ok, la scuola è iniziata, ma la vacanza mica è finita per sempre! Quindi sfruttate tutto il tempo libero che avete per fare cose belle (e costruttive): godetevi il bel tempo che ancora c'è, mangiate gelati, fate le cose che più vi piacciono e che di solito non potete fare durante il pieno dell'anno scolastico. Ovviamente sempre nel rispetto delle regole (non vogliamo fare i bacchettoni ma repetita iuvant!)

9. Amici vecchi e nuovi.

Se avete cambiato scuola non pensate ai compagni del passato (se sono amici veri resteranno sempre al vostro fianco), pensate, invece, ai nuovi amici che incontrerete. Troverete senz'altro qualcuno che vi piace davvero! Se invece rimanete nella stessa scuola e classe avrete un sacco di occasioni per socializzare. Sarà divertente vedersi (anche dietro ad una mascherina).

10. Addio tormentoni!

La scorsa estate avete ascoltato sempre la stessa musica e adesso, appena la ri-sentite vi viene un groppo in gola per la malinconia? È tempo di fare una nuova playlist ! Raccogliete tutta la musica energetica, quella che più vi carica e fatela andare a ripetizione, non c'è niente di meglio di una colonna sonora divertente per cominciare al meglio un nuovo anno!