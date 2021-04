I pronomi in inglese: quali sono e come si usano

Stampa

Shutterstock

Non conoscerli vuol dire non poter approcciare una lingua nemmeno nella sua forma più basic: ecco dunque un semplice ripasso dei pronomi in inglese.

COSA SONO I PRONOMI?

In linguistica i pronomi sono parti del discorso che sostituiscono (pro-nomen, "al posto del nome) altri elementi della frase. I pronomi infatti possono sostituire, ad esempio, un sostantivo (per evitare ripetizioni), una parte del testo precedente o una parte del testo successiva:

Es: Prima ho incontrato mamma e le ho detto che avrei fatto tardi -> "le" è un pronome che sostituisce "mamma".

I PRONOMI IN INGLESE

Ovviamente anche nella lingua inglese i pronomi svolgono la medesima funzione e possono essere di diversi tipi, anche se seguono sempre queste regole:

Prendono il genere del sostantivo che sostituiscono solo alla terza persona singolare

Con la seconda persona plurale, i pronomi sono identici a quelli della seconda persona singolare, ad eccezione dei pronomi riflessivi

I PRONOMI PERSONALI SOGGETTO

Questi pronomi sono i primi che ci insegnano a scuola e sostituiscono i sostantivi che svolgono la funzione di soggetto della frase. Ricordiamo che a differenza dell'italiani - dove può essere sottinteso - in inglese il soggetto deve sempre essere espresso.

I (io)

(io) You (tu)

(tu) He (lui, egli); She (lei, ella); It (esso)

(lui, egli); (lei, ella); (esso) We (noi)

(noi) You (voi)

(voi) They (loro, essi)

Es: You are very kind ("sei molto gentile"); They have a lot of homework to do ("hanno molti compiti da fare")

I PRONOMI PERSONALI OGGETTO (O COMPLEMENTO

Questi pronomi sostituiscono i sostantivi che svolgono la funzione di complemento della frase.

Me (me)

(me) You (ti)

(ti) Him (lo/gli); Her (la/le); It (lo/la/li/le )

(lo/gli); (la/le); (lo/la/li/le Us (ci)

(ci) You (vi)

(vi) Them (li/l/oro)

ES: I told her to go out ("le ho detto di uscire"); Do you want a cup of tea? Take it! ("Vuoi una tazza di tè? Prendila!").

I PRONOMI POSSESSIVI

I pronomi possessivi esprimono appounto "un possesso" e sostituiscono i sostantivi, sia quando svolgono il ruolo di soggetto sia quando hanno la funzione oggetto della frase.

Mine (mio, mia)

(mio, mia) Yours (tuo, tua)

(tuo, tua) His (suo); Hers (sua); Its (suo/sua)

(suo); (sua); Its (suo/sua) Ours (nostro)

(nostro) Yours (vostro)

(vostro) Theirs (loro)

Es: This is not my pen, it's yours ("questa non è la mia penna, è la tua")

I PRONOMI RIFLESSIVI

I pronomi riflessivi si riferiscono direttamente al soggetto della frase, poiché l’azione espressa dal verbo si ripercuote direttamente sul soggetto che la esegue (per questo vengono detti "riflessivi"). In questo modo il soggetto diventa anche complemento oggetto diretto o indiretto.

Bisogna ricordare però che solo alcuni verbi specifici possono essere riflessivi.

Myself (me stesso; mi)

(me stesso; mi) Yourself (te stesso; mi)

(te stesso; mi) Himself (lui/sé stesso; si ); Herself (lei/sé stessa; si) ; Itself (lui/lei/sé stesso/a; si)

(lui/sé stesso; si ); (lei/sé stessa; si) (lui/lei/sé stesso/a; si) Ourselves (noi stessi; ci)

(noi stessi; ci) Yourselveses (voi stessi; vi)

(voi stessi; vi) Themselves (loro/essi stessi; si)

Es: I am proud of myself ("sono fiero di me stesso"); Anna looked at herself in the mirror ("Anna si è guardata allo specchio")