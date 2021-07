Stampa

TO BE, IL VERBO ESSERE IN INGLESE

Nella lingua Inglese, il verbo Essere, To Be, è un verbo irregolare e può assumere il ruolo di verbo principale della frase o di verbo ausiliare (cioè di supporto) ad un'altra azione. Ricordatevi che in inglese il soggetto deve sempre essere espresso.

Es: In italiano si piò dire "Sono Marco", ma in inglese si deve per forza dire I am Marco (IO sono Marco)

PRESENT SIMPLE (PRESENTE SEMPLICE)

I PERSONA (SING.): I am (io sono)

II PERSONA (SING.): You are (tu sei)

III PERSONA (SING): He, She, It is (egli è)

I PERSONA (PLUR.): We are (noi siamo)

II PERSONA (PLUR.): You are (voi siete)

(voi siete) III PERSONA (PLUR.): They are (essi sono)

ES: I am a student and my father is a teacher---> Io sono uno studente e mio padre è un insegnante

Forma negativa

In Inglese, la negazione, al contrario dell'Italiano, va dopo il verbo:

I PERSONA (SING.): I am not (io NON sono)

II PERSONA (SING.): You are not (tu NON sei)

III PERSONA (SING): He, She, It is not (egli NON è)

I PERSONA (PLUR.): We are not (noi NON siamo)

II PERSONA (PLUR.): You are not (voi NON siete)

(voi NON siete) III PERSONA (PLUR.): They are not (essi NON sono)

Forma Interrogativa

Le cose si fanno un po' più complicate quando si deve fare una domanda. In questo caso, il verbo essere anticipa il soggetto.

I PERSONA (SING.): Am I?

II PERSONA: Are You?

III PERSONA (SING): Is He, She, It?

I PERSONA (PLUR.): Are We?

II PERSONA (PLUR.): Are You?

III PERSONA (PLUR.): Are They?

RICORDATI CHE ESISTE ANCHE UNA FORMA CONTRATTA (PER LE FRASI AFFERMATIVE E NEGATIVE): I'm, You're [...] We're, ecc..

SIMPLE PAST (PASSATO SEMPLICE)

Il Simple Past si usa in riferimento ad azioni avvenute e terminate nel passato. Ciò significa che oltre all'Imperfetto (io ero), il Simple Past, in base al contesto, può essere tradotto anche con il Passato remoto (Io fui).

Forma affermativa del verbo essere

I PERSONA (SING.): I was (io ero)

II PERSONA (SING.): You were (tu eri)

III PERSONA (SING): He, She, It was (egli era)

I PERSONA (PLUR.): We were (noi eravamo)

II PERSONA (PLUR.): You were (voi eravate)

(voi eravate) III PERSONA (PLUR.): They were (essi erano)

Forma negativa

I PERSONA (SING.): I was not (io NON ero)

II PERSONA (SING.): You were not (tu NON eri)

III PERSONA (SING): He, She, It was not (egli NON era)

I PERSONA (PLUR.): We were not (noi NON eravamo)

(noi NON eravamo) II PERSONA (PLUR.): You were not (voi NON eravate)

III PERSONA (PLUR.): They were not(essi NON erano)

La forma contratta esiste solo per la forma negativa e la forma interrogativa negativa: I wasn't, You weren't ecc...

Forma interrogativa