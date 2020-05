False friends e simili: scopri gli errori più comuni della lingua inglese

Stampa

Sapete qual è la più grande difficoltà nell'apprendimento dell'inglese o di una qualsiasi lingua straniera? Il pensiero. In che senso? Quando cerchiamo di parlare in inglese l'errore più grande che facciamo è pensare in italiano e poi tradurre in inglese.

Per parlare correttamente una lingua straniera è importante, infatti, smettere di pensare in italiano. Altrimenti si rischia di cadere nell'inganno dei "False Friends"...

FALSE FRIENDS

Non essendo una lingua neolatina, l'inglese, a contrario di quello che si pensa non è per niente facile per un italiano, anche se la grammatica è più semplice. Vediamo come risolvere questo problema partendo dagli errori più comuni in inglese.



Ci vediamo dopo --- L'errore più comune è tradurre: See you after (after=dopo) ma gli inglesi dicono "See you later" (later=più tardi) People are or is? Cosa si usa? Per gli italiani People è la traduzione del singolare "Gente", ma in inglese "People" è il plurale di "Person" quindi vuole "Are"---People Are (Plurale)

I False Friends ("Falsi Amici") sono la quintessenza di questo equivoco. Essi infatti sono delle parole molto simili a termini italiani, ma dotati di un significato completamente diverso.

Ecco qualche esempio:

Eventually: non "eventualmente" ma "alla fine"

non "eventualmente" ma "alla fine" Incident: non "incidente" bensì "evento"

non "incidente" bensì "evento" Library: non "libreria" ma "biblioteca"

non "libreria" ma "biblioteca" Sympathy: non "simpatia" ma "compassione"



non "simpatia" ma "compassione" Parents: non "parenti" ma "genitori"

non "parenti" ma "genitori" Stamp: non "stampa" ma "francobollo"

non "stampa" ma "francobollo" To abuse: non "abusar"e ma "approfittare"

non "abusar"e ma "approfittare" Chest: non "cesto" ma "petto"



non "cesto" ma "petto" Cold: non "caldo", bensì "freddo"



non "caldo", bensì "freddo" Comics: non "comici" ma "fumetti"



non "comici" ma "fumetti" Dependant: non "dipendente di lavoro", ma "familiare a carico"



non "dipendente di lavoro", ma "familiare a carico" Lame: non "lame" ma "zoppo"



LA DOPPIA NEGAZIONE

Un altro errore comune è la doppia negazione: una forma corretta in italiano ed errata in inglese:

I didn't see nobody: non è corretto, abbiamo messo la negazione sia in didn't sia nel pronome nobody.

La forma corretta sarà I didn't see anyone



LE S PER LA TERZA PERSONA SINGOLARE PRESENTE

È una regola basilare e importantissima. Da non dimenticare assolutamente. Vale per tutti i verbi coniugati alla terza persona singolare presente.

She writes e non She Write (Lei scrive)



"UN PO' DI..."

È sbagliato tradurre letteralmente dall'italiano e usare a little of. Bisogna usare: " some ".



I would like some juice (Vorrei un po' di succo di frutta).

Insomma, ragazzi, se stiamo attenti a questi piccoli accorgimenti e iniziamo a pensare in inglese abbiamo un'arma in più per evitare tante incomprensioni!