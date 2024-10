Il 9 ottobre del 1974 moriva Oskar Schindler, il nazista che salvò 1.200 ebrei

Stampa

Oskar Schindler, l'imprenditore che da nazista divenne un eroe salvando 1.200 ebrei, morì proprio 50 anni fa. Era il 9 ottobre del 1974 e purtroppo terminò la sua vita in miseria, ma fu seppellito a Gerusalemme, nel cimitero cattolico del monte Sion: un omaggio davvero importante considerando il suo passato. Passato che in realtà non lo si conosca poi così tanto, dal momento che Schindler è diventato famoso attraverso un libro e un film che ricordano soprattutto la sua famosa "lista" di operai che non potevano essere destinati ai campi di concentramento. Ma la storia è un po' più complicata di così e proprio in questi giorni vale davvero la pena ricordarla.

Chi era Oskar Schindler

Oskar Schindler nacque nel 1908 a Svitavy (Zwittau), in Moravia, regione che oggi si trova nella parte orientale della Repubblica Ceca, ma che allora era una provincia dell'Impero Austro-Ungarico. I suoi genitori erano di origine tedesca e cattolica, ma Schindler divenne molto amico di una famiglia di vicini di casa di religione ebraica.

A scuola non fu esattamente uno studente modello, considerando che nel 1924 venne espulso da un istituto tecnico per aver falsificato la pagella. Dopo gli studi professionali terminati a fatica, si dedicò soprattutto al piccolo commercio e lavorò per un po' di tempo all'azienda di attrezzature agricole del padre. In quegli anni conobbe Emilie Pelzl, che sarebbe diventata poi sua moglie.

Fu proprio lei a descriverlo come un uomo dal "cuore grande", "sempre pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno", ma con dei tratti un po' infantili: "Mi mentiva e mi ingannava continuamente, e poi si mostrava dispiaciuto, come un ragazzino colto in una marachella".

I legami con il partito nazista

Dopo la Prima Guerra Mondiale, l'Impero Austro-Ungarico era distrutto e la Cecosclovacchia era diventata indipendente. Nella regione dei Sudeti, però, dove viveva la famiglia di Schindler, la popolazione era per la maggior parte di lingua tedesca ed era aumentato il desiderio di riunirsi alla Germania. Quando nel 1933 Adolf Hitler sale al potere, viene visto purtroppo come un possibile fautore di questa riunificazione e dunque accolto favorevolmente.

Schindler in particolare si iscrisse nel 1935 al Partito dei tedeschi dei Sudeti che era legato al Partito nazista. Non era mosso solo da sentimenti nazionalisti: era convinto che il legame con i nazisti lo avrebbe aiutato nei suoi intenti commerciali e imprenditoriali. L'anno successivo iniziò a collaborare con i Servizi segreti militari tedeschi, spiando per loro le ferrovie cecoslovacche e fornendo ogni informazione utile per facilitare l'invasione.

Fu scoperto e arrestato nel luglio di quell'anno, ma pochi mesi dopo la regione dei Sudeti venne annessa ufficialmente alla Germania nazista e Schindler si salvò. Nel 1939 si iscrisse definitivamente al Partito Nazista e utilizzò i contatti politici a suo vantaggio. Dopo l'invasione della Polonia, infatti, acquistò una fabbrica di oggetti smaltati di proprietà di un imprenditore ebreo che doveva cederla a causa del programma di "arianizzazione" delle aziende polacche. Gli ebrei non potevano più possedere un'impresa, ma solo lavorarvi come operai, prima, come schiavi a tutti gli effetti, dopo.

Oggi in quella fabbrica, Emalia, in via Lipowa 4 a Cracovia, c'è un museo. E tra poco capirai il perché.

Gli operai ebrei nelle fabbriche di Schindler

A mano a mano che la guerra procede, Schindler conosce sempre più da vicino le reali politiche antisemite e razziste del partito nazista e non le accetta. È in quel momento che decide che avrebbe salvato quanti più ebrei possibile, a causa anche della sua amicizia con Itzhak Stern, un importante leader della comunità ebraica polacca, costretto a lavorare in una fabbrica gestita da un ex collega di Schindler dei Servizi segreti.

Per Emalia, che è solo una delle tre fabbriche di sua proprietà, Schindler sceglie di usare solo operai ebrei provenienti dal Ghetto di Cracovia. Si trattava in realtà di un lavoro talmente sottopagato da risultare quasi lavoro forzato, ma a partire da qui riuscirà a salvare più di 1.200 persone.

Nel 1943 infatti il Ghetto venne svuotato e purtroppo i cittadini ebrei furono inviati ai campi di concentramento e di sterminio. Una parte di loro, però, fu ritenuta "utile" per lavorare nelle fabbriche di armi tedesche e sostenere quindi l'esercito. Tra questi, vi erano anche gli operai di Emalia che vennero trasferiti in un campo vicino a Cracovia, Płaszów, dove le terribili condizioni di vita erano pur sempre ritenute un po' migliori rispetto ad Auschwitz. Inoltre Schindler permise loro di rimanere all'interno della fabbrica anche durante la notte e cercò di fargli ottenere delle condizioni meno dure, arrivando anche a corrompere i comandanti del campo.

A Emalia arrivarono a lavorare fino a 1.000 ebrei costretti ai lavori forzati dai nazisti, ma la fabbrica fu aperta ad altri 450 ebrei impiegati negli stabilimenti vicini per trascorrervi la notte.

La vera storia della Lista di Schindler

Nel 1944, l'esercito sovietico inizia ad avanzare e ottenere diverse vittorie sul quello tedesco. Schindler decide quindi di spostare le sue fabbriche più ovest in cerca di territori sicuri. Una volta ottenuto il permesso, chiese all'amico Stern di redigere un elenco di persone ebree fondamentali per la nuova fabbrica. Quell'elenco conteneva poco più di 1.100 nomi, fu modificato più di una volta, e divenne famoso proprio come "La Lista di Schindler".

Schindler riuscì a ottenere, anche pagando in diamanti gli ufficiali nazisti, il trasferimento di 800 uomini e di 300 donne dai campi di concentramento di Gross-Rosen e Auschwitz-Birkenau. Quando alcuni dei nomi sulla lista finirono comunque su un treno diretto al campo di sterminio di Mauthausen, l'imprenditore pagò una delle guardie per aprire il vagone del treno a ogni fermata. Riuscirono a scendere in questo modo circa 300 prigionieri.

Cosa produce Schindler?

Uno dei problemi dell'idea di Oskar Schindler era legato ai prodotti che uscivano dalle sue fabbriche: oggetti smaltati, non esattamente fondamentali in tempo di guerra. Poiché solo le fabbriche utili all'esercito tedesco potevano arruolare ebrei, Schindler apre un finto settore di produzione di armi, dove in realtà vengono fabbricate solo munizioni, e fornisce falsi rapporti di produzione.

Che fine ha fatto Oskar Schindler

Purtroppo, agli occhi dell'esercito sovietico che continuava ad avanzare e che avrebbe liberato la Polonia dai nazisti, Schindler rimaneva un nemico. E il suo passato come spia di certo non aiutava. Ben consapevole di questo, nel 1945 chiese aiuto alla comunità ebraica e riuscì a scappare in Svizzera assieme alla famiglia. Ma aveva perso tutto.

Visse per diversi anni in Argentina, dove scapparono molti nazisti dopo la fine della guerra, ma non riuscì a rifarsi una vita e si separò anche dalla moglie. Nel 1957 tornò in Germania ovest e fu aiutato da quelli che divennero noti in seguito come i Schindlerjuden, gli ebrei di Schindler, ovvero le persone che aveva aiutato durante la persecuzione nazista.

Oskar Schindler, Giusto tra le nazioni

Giusto tra le nazioni è un riconoscimento che fu conferito a diverse persone non ebree che avevano aiutato gli ebrei a salvarsi dai nazisti durante quegli anni terribili. Nel 1967 fu assegnato a Schindler e alla sua ex moglie dal Yad Vashem, l'ente nazionale israeliano per la memoria della Shoah.

I film e i libri sull'impresa di Oskar Schindler

La storia di Oskar Schindler e di come salvò così tanti ebrei divenne nota solo molto tempo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, grazie allo scrittore australiano Thomas Keneally che pubblicò il romanzo La lista di Schindler (Sperling & Kupfer) nel 1982.

Una decina di anni dopo, il celebre regista americano Steven Spielberg ne trasse il film Schindler's List (La lista di Schindler), girato interamente in bianco e nero, tranne per il cappotto rosso di una bambina. La scelta del colore voleva rendere le immagini e la storia raccontata più reale, richiamando i veri filmati che l'esercito americano aveva registrato al momento della scoperta dei campi di concentramento.

FONTE: Enciclopedia dell'Olocausto;