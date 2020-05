I segreti per l’interrogazione perfetta

Stampa

Tipico scenario da interrogazione: Marco striscia i piedi, tiene la testa bassa, gioca con la cerniera della felpa. Viola, invece, si guarda intorno ridendo. Lo fanno per respingere la paura e il timore di una figuraccia perché, anche se hanno studiato, non sempre le parole vengono loro e a volte finiscono col fare scena muta o rispondono sottovoce.

«Sono tipici segnali dell’ansia da prestazione. E io ne so qualcosa, perché andare alla cattedra, sotto lo sguardo dei compagni di classe, è come salire sul palco davanti a centinaia di persone. ma la paura bisogna affrontarla e il primo passo per vincerla è non temere di sbagliare». Parola di Giovanni Micoli, professione attore, che ci ha fornito qualche consiglio per affrontare le interrogazioni, anche quelle a distanza, senza alcuna ansia.

FARSI INTERROGARE? È COME RECITARE!

Secondo Micoli «il teatro può aiutare a gestire le emozioni che interferiscono con la riuscita di un’interrogazione, compromettendo il rendimento scolastico e, alla lunga, la propria autostima».

Si possono perciò imparare piccoli trucchi ed esercizi che fanno anche gli attori e le attrici durante le prove. Perché una cosa è certa: non si diventa campioni senza allenarsi e impegnarsi. E questo vale anche a scuola, durante l'interrogazione, e, forse, ancor di più nella didattica distanza, quando il nostro diretto interlocutore non è più l'insegnante, ma la webcam, e di colpo diventiamo proprio come degli attori da film che recitano davanti ad una telecamera .

RIPETERE A VOCE ALTA

«Se il problema è parlare davanti agli altri, mettetevi nella condizione di vincere questa sfida e ripetete, ripetete e ripetete a voce alta» consiglia Micoli.

«A teatro, quando lavoro su un personaggio, leggo la parte, poi chiudo il copione e dico le prime cose che mi sono rimaste impresse. È un metodo che aiuta anche nello studio: leggete concentrati per capire, chiudete il libro e ripetete. Ma senza imparare a memoria, perché se poi non ricordate qualcosa vi sembrerà impossibile andare avanti».

IGNORATE LA "PLATEA"

Insomma, ripetere la lezione così è il modo migliore per impararla e acquisire sicurezza per esporla in classe.

A scuola, come a teatro, capita di non piacere a tutti, con un compagno che di fronte al vostro minimo tentennamento ridacchia: non pensate a chi vi guarda, non siete lì per dimostrare qualcosa a loro ma per fare una buona interrogazione.

In caso di lezione a distanza si può pensare che questo aspetto non sia più valdio, ma non è così, poichè "l'occhio" della webcam si sostituisce alla classe e non sono pochi quelli che si paralizzano di fronte a quell'obiettivo che fissa inesorabile...

SCAN-DI-RE!

«A volte, invece- continua Micoli - la paura di sbagliare porta a sussurrare, nella convinzione, forse, che se si dice una cavolata neppure il prof se ne accorgerà. Imparate, invece, a scandire bene le parole, sillaba per sillaba».

Una buona tecnica poi è quella della matita in bocca: mettete una matita di traverso tra i denti, come fanno i cani con l’osso, e leggete un testo.

«Da piccolo avevo molte difficoltà a parlare e oggi, quando a scuola incontro i ragazzi e le ragazze, insisto affinché imparino a “masticare” bene le parole, senza esitazioni e con sicurezza».