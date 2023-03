Grammatica: il verbo essere e il modo congiuntivo

Stampa

In italiano, soprattutto nella forma parlata, il modo congiuntivo è spesso dimenticato o usato impropriamente . Il congiuntivo è il modo che indica la parte individuale del compimento di un'azione, esprimendone l'irrealtà, il desiderio di portarla a termine o il dubbio che essa possa realizzarsi. Diversamente dal modo indicativo, che ci mostra qualcosa che accade con certezza, il modo congiuntivo è il modo del "dubbio".

Proprio per questa dimensione di incertezza, il congiuntivo va sempre agganciato a un verbo principale che lo regga (sia per numero e persona, che per tempo) e ne completi il significato. Bisogna dunque ricordarsi di coniugare a dovere i verbi in relazione tra loro.

"Se ero avvisato prima, venivo volentieri alla festa"

Aaaargh, orrore!!!

La frase corretta sarà:

"Se fossi stato avvisato prima, sarei venuto volentieri alla festa".

Nulla di particolarmente difficile, ma serve un po' di applicazione e di memoria (la lettura di buoni libri può essere un grande alleato, perché leggendo vi "fate l'orecchio" sul suono corretto di una frase!).

Vediamo come si coniuga al modo congiuntivo il verbo essere, così da iniziare a orientarsi:

Coniugazione Modo Congiuntivo del verbo ESSERE

CONGIUNTIVO PRESENTE

CHE IO SIA CHE TU SIA CHE EGLI SIA CHE NOI SIAMO CHE VOI SIATE CHE ESSI SIANO

CONGIUNTIVO IMPERFETTO

CHE IO FOSSI CHE TU FOSSI CHE EGLI FOSSE CHE NOI FOSSIMO CHE VOI FOSTE CHE ESSI FOSSERO

CONGIUNTIVO PASSATO

CHE IO SIA STATO

CHE TU SIA STATO

CHE EGLI SIA STATO

CHE NOI SIAMO STATI

CHE VOI SIATE STATI

CHE ESSI SIANO STATI

CONGIUNTIVO TRAPASSATO

CHE IO FOSSI STATO CHE TU FOSSI STATO CHE EGLI FOSSE STATO CHE NOI FOSSIMO STATI CHE VOI FOSTE STATI CHE ESSI FOSSERO STATI