Grammatica | Apostrofo + H, le regole da non dimenticare

La lettera acca e l'apostrofo non vanno sempre d'accordo; ogni tanto devono stare ben distanti e dunque occorre mettere in mezzo una pausa.

Innanzitutto, come ci si comporta, con l'apostrofo, di fronte alle parole che iniziano per "H" (hotel, handicap, horror...)?

Davanti alle parole che iniziano con la consonante "h", l'apostrofo va messo se si usa un articolo determinativo (lo, la), mentre se si utilizza un articolo indeterminativo , l'apostrofo non va messo.

Es: L' hotel e UN hotel (SI) ---> L Hotel e UN' hotel (NO)

... e per verbi e pronomi?

L'H (con apostrofo) SERVE nel verbo avere.

Esempi:

L'HAI (tu lo hai/ tu la hai): " L'hai già scordato? Domani c'è il compito!" L'HO (io lo ho/io la ho): "Il quaderno? L'ho scordato a a casa..." GLIEL'HO (glielo ho): "Impossibile che non venga all'incontro, gliel'ho ricordato ieri." GLIEL'HANNO (glielo hanno): "Sandro non sapeva nulla, perché Mirko e Susanna non gliel'hanno detto." L'H (con apostrofo) NON SERVE con articoli o pronomi:

Esempi:

LO (lui stesso): "Non trovo Lapo, lo cerchi con me? L'ANNO (sostantivo, tempo): " L'anno prossimo andrò alle scuole superiori". GLIELA/GLIELO (a lui/a lei): "Hai consegnato la ricerca alla prof?" "No, gliela porto domani". Fonte: M.Catucci, "Il Quaderno delle Regole di Italiano", Fabbrica dei segni Editore

Di Niccolò De Rosa