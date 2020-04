Aggettivi qualificativi e determinativi: scopriamoli insieme!

Stampa

Shutterstock

L'aggettivo, parola che deriva dalla forma latina adiectivus ,"ciò che si aggiunge", è appunto una parte variabile del discorso che viene inserita nella frase per dirci qualcosa di più riguardo il nome cui l'aggettivo stesso fa riferimento. (E se vuoi ripassare i nomi, vai qui).

La grande categoria degli aggettivi è suddivisa a seconda della funzione che essi svolgono all'interno della frase: per caratterizzare il nome indicandone le qualità, si usano gli aggettivi qualificativi, mentre per precisare attributi come possesso o quantità si utilizzano aggettivi determinativi.

A differenza degli aggettivi determinativi, gli aggettivi qualificativi si raggruppano in una "lista aperta", la quale può essere cambiata e ampliata a secondo dell'evoluzione della lingua nel corso del tempo (vi è famigliare il caso del neo-aggettivo "petaloso"?)

AGGETTIVI QUALIFICATIVI E DETERMINATIVI

AGGETTIVI QUALIFICATIVI: indicano come è fatto un elemento (concreto o astratto), delineandone le qualità, sia positive che negative. ES: BELLO, STRANO, BASSO, TONDO, NOIOSO ecc...

indicano come è fatto un elemento (concreto o astratto), delineandone le qualità, sia positive che negative. ES: BELLO, STRANO, BASSO, TONDO, NOIOSO ecc... AGGETTIVI DETERMINATIVI: determinano appunto certe caratteristiche del nome , in certi casi anche determinando il contesto della frase.

Essi si dividono in

POSSESSIVI : indicano l'appartenenza (sia materiale che emotiva) di un elemento rispetto ad un altro elemento della frase che lo possiede.

ES: "la TUA matita" , "casa SUA ", "il MIO fidanzatino".

DIMOSTRATIVI : indicano la posizione di un elemento all'interno dello spazio e del tempo, rispetto a chi parla o chi ascolta.

ES: QUESTO, QUELLO, QUELLA, TALE ...

NUMERALI ORDINALI : indicano il posto d'ordine.

ES: PRIMO, SECONDO, TERZO, CENTESIMO...

NUMERALI CARDINALI : indicano quantità precise.

ES: UNO, DUE, QUATTRO, MILLE.

INDEFINITI : indicano quantità generiche, non precise.

ES: POCO, MOLTO, TANTI, NESSUNO.

INTERROGATIVI : si usano per introdurre delle domande.

ES: "QUANTI anni hai?", "CHE cibo preferisci?"

ESCLAMATIVI : servono per introdurre un'esclamazione.

ES: "CHE meraviglia!", "QUAL buon vento!"

(Nota: aggettivi interrogativi ed esclamativi, sono identici, mutano solo nella funzione !)

FONTE: Il Quaderno delle Regole di Italiano di Milena Catucci, La Fabbrica dei Segni Editore.

IMPARA ANCORA RIPASSANDO I PRONOMI PERSONALI ITALIANI E IL VERBO ESSERE !