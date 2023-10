Quiz di geografia, 10 domande per mettersi alla prova

Stampa

La geografia è la scienza ci aiuta a conoscere il mondo in cui viviamo e le persone che lo abitano, perché ci fa scoprire com’è fatta la superficie della Terra e quali sono i fenomeni connessi alla sua conformazione. Eppure, diciamo la verità, a scuola non tutti la amiamo! Soprattutto perché può essere difficile imparare i nomi o le caratteristiche di un determinato terrirorio e… ricordarli!

Per vedere se studiare geografia ti è servito a qualcosa, mettiti alla prova con le nostre domande: per ognuna ti diamo tre possibili soluzioni, che troverai in fondo alla pagina. Se avrai risposto ad almeno 7 domande in maniera esatta, puoi considerarti un vero esperto di geografia. Ma attenzione: è vietato sbirciare!

Domanda 1

Dove si trova il vulcano Eyjafjallajokull?

a- Nepal

b- Giappone

c- Islanda



Domanda 2

Qual è la capitale del Canada?

a- Ottawa

b- Montreal

c- Toronto

Domanda 3

In Brasile si parla:

a- il brasiliano

b- il portoghese

c- lo spagnolo

Domanda 4

Perché l'Everest si chiama così?

a- è una parola che in lingua nepalese significa "infinito"

b- in onore di sir George Everest, che per primo ne calcolò l'altezza

c- perché "eve rest" è il nome tibetano degli yeti.

Domanda 5

Dove si trova il Tatarstan?

a- al centro della pianura dell'Europa orientale, circa 800 km a est di Mosca.

b- nell'America del Nord, al confine con l'Alaska

c- in Oceania: è una regione della Tasmania

Domanda 6

Qual è la nazione che ha più isole sul suo territorio?

a- Indonesia

b- Svezia

c- Canada

Domanda 7

Quale capitale europea si trova al confine tra due continenti?

a- Praga

b- Istanbul

c- Budapest

Domanda 8

Quale nazione, fino al 1972, era conosciuta come "Ceylon"?

a- Sri Lanka

b- Malesia

c- Tailandia

Domanda 9

Qual è il primo paese al mondo per numero di abitanti?

a- Cina

b- India

c- Stati Uniti

Domanda 10

Qual è la foresta più grande del mondo?

a- la foresta Amazzonica

b- la foresta del Borneo

c- la foresta del Congo

Risposte

1 c; 2 a; 3 b; 4 b; 5 a; 6 b; 7 b; 8 a; 9 b; 10 a.