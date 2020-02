10 (e più) fatti e curiosità sulla Svizzera

Stampa

La Svizzera non ha preso parte a nessuna guerra mondiale: è sempre stata neutrale. Sui suoi confini, però, si trovano curiosi dispositivi per difendere i rossocrociati in caso di invasione. Quelli nella foto sono stati ribattezzati, per la loro forma, "Tobleroni".

L'eroe nazionale svizzero si chiama Guglielmo Tell. E' famoso per aver sfidato un prepotente nobile locale, dimostrando che con la sua balestra era in grado di colpire la mela posta sulla testa di suo figlio. Chissà che paura per il bambino!

Non esiste la lingua svizzera: nella Confederazione si parlano le lingue dei paesi vicini. Ovvero francese, tedesco, romancio e ... una specie di italiano! Che è un po' diverso da quello che parliamo in Italia: gli autovelox non misurano la velocità, ma la "sveltezza"!

La Svizzera si trova nel cuore dell'Europa : confina a sud con l'Italia, a nord con la Germania, a est con Austria e Liechtenstein e a ovest con la Francia. La Svizzera è piccola - circa un settimo dell'Italia - ma ricca di fatti e curiosità da scoprire.

Gli svizzeri sono famosi nel mondo per la loro precisione (non a caso sono grandi produttori di ottimi orologi) e per prodotti come il cioccolato e l'Emmenthal, il formaggio con i buchi. Ma hanno anche tantissime montagne, dove si può sciare, fare snowboard e passeggiare, oltre a una miriade di laghi. La festa nazionale svizzera è il 1 agosto e cade nell'anniversario del giorno in cui, nel 1291, i rappresentanti di quattro cantoni (che sono le regioni svizzere) decisero di unirsi per formare la Confederazione Elvetica .

Se andrete a fare un giro in Svizzera, scoprirete che la lingua che si parla... non è lo svizzero. Non esiste, infatti, una lingua nazionale perché si parlano quelle dei paesi confinanti. Nel Canton Ticino , che confina con la Lombardia e il Piemonte, le persone comunicano in italiano. Vi potrebbe capitare di sentire qualche vocabolo strano (al ristorante, ad esempio, il cameriere che vi chiede di ordinare i cibi vi invita a fare la "comanda" ), ma tutto sommato capireste tutto! Invece, verso est si parla francese e a ovest tedesco .

10 COSE CHE 8FORSE) NON SAPEVATE SULLA SVIZZERA

1 - La capitale del paese è Berna, famosa per ospitare una colonia di orsi bruni.

2 - Dal San Gottardo, imponente sistema montuoso elvetico, nascono 4 tra i fiumi più importanti d'Europa: il Ticino, il Reno, il Rodano e la Reuss. Nelle città svizzere ci sono perciò spesso bellissimi ponti, come il "Kapellbrucke" di Lucerna.

3 - La Svizzera non ha preso parte a nessuna guerra mondiale: è sempre stata neutrale. Sui suoi confini, però, si trovano curiosi dispositivi per difendere i rossocrociati in caso di invasione.

4 - La casa di Heidi esiste davvero! La trovate in un paesino che si chiama Maienfeld, dove potete anche visitare i prati da cui le "caprette vi fanno ciao".

5 - Oltre al cioccolato, dal latte delle mucche svizzere si ottengono deliziosi formaggi.

6 - La Confederazione elvetica non ha le regioni, ma 26 cantoni.

7 - Sono oltre 74 le montagne più alte di 4000 metri nel territorio svizzero. In Italia di cime oltre i 4000 ce ne sono solo quattro. La Svizzera è il paese dello sci!

8 - Il modo più divertente per scoprire le Alpi svizzere è a bordo del Trenino Rosso del Bernina: un percorso mozzafiato fra ghiacciai, vette e laghetti.

9 - I laghi svizzeri sono tantissimi: circa 1500.

10 - Uno dei personaggi più famosi della Svizzera è Guglielmo Tell. Quest'uomo, forse vissuto davvero nel Medioevo, per non essersi inchinato davanti a un nobile dovette centrare, con una freccia, una mela posta sulla testa di suo figlio!