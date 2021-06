Meridiani e paralleli: cosa sono?

Stampa

Come facciamo a sapere con esattezza la posizione di una città o un luogo particolare? Ovviamente il pianeta che ci ospita è troppo grande perché un essere umano possa verificarlo di persona ogni volta, dunque nei secoli si è sviluppato un sistema di calcolo basato su delle coordinate geografiche in modo che semplicemente osservando una cartina, chiunque sappia leggere i giusti riferimenti possa sapere dove un punto sia collocato rispetto alla superficie terrestre. Tali coordinate geografiche sono la latitudine e la longitudine, le quali possono essere ricavate grazie a due tipi di linee molto utili ai cartografi: i meridiani e i paralleli.

COSA SONO I MERIDIANI E PARALLELI?

Meridiani e paralleli sono linee immaginarie che i cartografi - ossia gli studiosi delle mappe geografiche - hanno tracciato sulla superficie terrestre per aiutare ad orientarsi nello spazio. In realtà si tratta di circonferenze, ma visto che le cartine sono in due dimensioni, a meno che non si usi un mappamondo, normalmente le vediamo come linee.

Meridiani: sono circonferenze immaginarie date dall'intersezione tra la superficie terrestre e i piani passanti per i due poli. Sono le linee cioè che, guardando un mappamondo, si sviluppano in verticale.

sono circonferenze immaginarie date dall'intersezione tra la superficie terrestre e i piani passanti per i due poli. Sono le linee cioè che, guardando un mappamondo, si sviluppano in verticale. Paralleli: sono circonferenze immaginarie date dall'intersezione tra la superficie terrestre e i perpendicolari e all'asse di rotazione (dunque paralleli all'Equatore). Sono le linee che, guardando un mappamondo, si sviluppano in orizzontale.

Tali circonferenze s'intersecano tra di loro e formano un reticolato dal quale si ricavano la latitudine e la longitudine di un punto geografico.

COSA SONO I MERIDIANI TERRESTRI?

I meridiani sono dunque circonferenze che "tagliano" la superficie della Terra passando da Polo a Polo. Ogni circonferenza però viene per convenzione divisa in due semicirconferenze opposte:

Il meridiano: la semicirconferenza che va dal Polo Nord al Polo Sud.

la semicirconferenza che va dal Polo Nord al Polo Sud. L'antimeridiano: la semicirconferenza esattamente opposta al meridiano.

Per comprendere questi due concetti dobbiamo ricordarci che la Terra è sferica, dunque per ogni punto individuato ce n'è un altro esattamente opposto dall'altra parte del pianeta.

Curiosità sui meridiani:

Il meridiano fondamentale - il meridiano con longitudine pari a zero, passa per la città inglese di Greenwich, vicino a Londra, dunque viene detto anche Meridiano di Greenwich .

- il meridiano con longitudine pari a zero, passa per la città inglese di Greenwich, vicino a Londra, dunque viene detto anche . Ogni meridiano misura 20004,5 km di lunghezza .

. Nei luoghi in cui passa lo stesso meridiano si fa mezzogiorno nello stesso momento.

COSA SONO I PARALLELI TERRESTRI?

I paralleli sono le circonferenze "parallele" appunto all'Equatore, la line perpendicolare all'asse terrestre che è anche detta parallelo fondamentale. Tale Equatore divide, per convenzione, la Terra in due emisferi: l'emisfero boreale (dove viviamo noi) e l'emisfero australe.

L'Equatore però non è lunico parallelo fondamentale: ci sono anche il Tropico del Cancro (più a Nord rispetto all'Equatore) e il Tropico del Capricorno (Più a Sud rispetto all'Equatore), che corrispondono ai luoghi dei solstizi (d'estate e d'inverno), ossia dove i raggi del sole cadono perpendicolarmente in occasione dei due eventi astronomici.

Ogni parallelo misura 40075 km.