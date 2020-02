Latitudine e Longitudine: cosa sono?

Stampa

Pixabay

Le coordinate geografiche sono gli strumenti che servono per identificare un punto nello spazio o, nello specifico, sulla superficie terrestre.

Come fanno ad esempio i cartografi a definire l'esatta posizione di Pechino rispetto a Mosca o Madrid su una mappa geografica? Proprio grazie a queste coordinate che offrono i giusti punti di riferimento per una corretta misurazione.

Anche i Gps dei navigatori satellitari si servono di queste coordinate per guidare gli automobilisti!

LATITUDINE E LONGITUDINE

La latitudine e la longitudine sono le coordinate principali che si servono di quelle linee immaginarie chiamate paralleli e meridiani che sono usate dai geografi per "tagliare in porzioni" lo spazio della superficie terrestre. Entrambe si misurano in gradi.

NOTA: Ricordatevi che che la Terra non è piatta e quindi per riprodurla a due dimensioni (come in una mappa), servono calcoli basati sulle cosiddette grandezze angolari, cioè distanze formate dall'angolo creato dai sue sensi provenienti dall'osservatore verso un punto dello spazio.

Wikipedia

LATITUDINE

Rappresenta la distanza angolare di un punto dall'Equatore (che infatti ha latitudine 0°). Per conoscere la latitudine del posto in cui ci si trova si può osservare l'altezza della Stella Polare rispetto al punto di osservazione: essa coincide sempre con la latitudine.

La latitudine al Polo Nord è di +90° mentre quella del Polo Sud è di -90°.

LONGITUDINE

Indica la distanza angolare di un punto dal Meridiano 0 (o Meridiano di Greenwich o Meridiano fondamentale). A destra del Meridiano di Greenwich vi sono le Longitudini est, mentre a sinistra si calcolano le Longitudini Ovest.

L'ora locale ci può aiutare a determinare la longitudine: ogni 4 minuti la Terra percorre un grado. Se l'ora del posto in cui ci troviamo è superiore rispetto all'ora di Greenwich (dove passa appunto il meridiano) allora siamo ad una longitudine Est, se invece l'orario è minore, siamo a Ovest.