La meridiana e il fuso orario: che cosa sono?

"Che ore sono?"

"Ehm, aspetta un attimo che guardo sul cellulare".

Ora a chi ci chiede l'ora risponderemmo così. E se proprio non abbiamo voglia di tirare fuori il nostro smartphone, possiamo sempre affidarci all'orologio. Ma una volta, come si sapeva l'ora?

Ci sono diversi modi per misurare il tempo senza l'orologio (o il nostro caro cellulare). Una di queste è la meridiana. Forse avete avuto modo di vederla nella vostra città, appesa ai muri di qualche vecchia casa o sulla piazza principale.

La meridiana è un tipo di orologio usato in passato, nel quale l’ora viene indicata dall’ombra di un bastoncino (gnomone) su un quadrante.

COME COSTRUIRE UNA MERIDIANA

Puoi farla insieme ai tuoi amici, piantando un bastone nel terreno e segnando l'ombra in varie ore del giorno. Certo, ci vuole pazienza, ma in questo modo potrai determinare il momento il cui il Sole è più alto in cielo (e l'ombra sarà quindi più corta): quello è il mezzogiorno PER QUEL LUOGO.

IL FUSO ORARIO

Sì, perché basta spostarsi un pochino a est o ovest (da Torino a Venezia, da Napoli a Bari...) per vedere come cambia il mezzogiorno. Un esempio?Tra il mezzogiorno di Bari e quello di Torino ci sono 37 minuti di differenza: sono nati i fusi orari!

Nel momento in cui i mezzi di comunicazione diventarono veloci, nacque la necessità di trovare un accordo per stabilire l'ora nelle varie località.

Quindi la Terra è stata divisa in 24 FUSI.

A ogni fuso è stata assegnata una certa ora: è l'ora solare ed è la stessa in tutto il fuso.

