Gli edifici più strabilianti del mondo

Stampa

Wikimedia Commons

Negli ultimi anni sono stati costruiti edifici che fino a non molto tempo fa sembravano impossibili da realizzare e frutto della fantasia. In effetti, qualcosa di simile noi più grandi lo abbiamo visto nei film di fantascienza , ma arriva sempre poi il momento, cari ragazzi, in cui la realtà, se non la supera, perlomeno raggiunge la fantasia.

Che ne pensate per esempio di un edificio alto 828 metri (leggi sotto), o di un altro che all'interno ospita 65.000 persone – una vera e propria città in verticale – o di un altro ancora che ha un ascensore che va alla velocità di 60 km/h? Ecco gli edifici più incredibili di questo nostro mondo!

Il più alto

L'edificio più alto del mondo si trova negli Emirati Arabi, terra ricca di petrolio e uomini con così tanti soldi che, se invece di costruire edifici e cose varie, si impegnassero per i propri simili, potrebbero risolvere una buona parte dei problemi di molti.

L'edificio si chiama Burj Khalifa e si trova a Dubai. È stato finito di costruire nel 2009 ed è costato centinaia di milioni di dollari, una di quelle cifre che sembrano davvero di fantasia. Al 122° piano, il Burj Khalifa ospita il ristorante più alto del mondo, ad oltre 500 metri dal suolo! A circa 700 metri di altezza, ossia al 148° piano, si trova il ponte di osservazione, ovviamente il più alto del mondo.

Wikimedia Commons

Nel 2018 sarà terminato un edificio di 1.000 metri di altezza!

Il primato del Burj Khalifa sarà battuto fra non molti mesi, e comunque entro il 2018, dalla Kingdom Tower di Gedda, in Arabia Saudita. Il nuovo edificio sarà alto almeno 1.000 metri, anche se è possibile che possa esserlo anche di più. Avrà un ponte di osservazione più alto di quello del Burj Khalifa e l'ascensore più veloce del mondo. Per la sua costruzione si parla di un investimento economico di vari miliardi di dollari...

Wikimedia Commons

L'edificio più grande, che è anche il secondo in altezza

In tutti i casi, finché la Kingdom Tower di Gedda non sarà completata, noi dobbiamo considerare ancora il Burj Khalifa come il più alto edificio esistente al mondo. E più alto di addirittura 227 metri rispetto al secondo, che è il Makkah Royal Clock Tower Hotel, nel cuore della città santa della Mecca, in Arabia Saudita, che misura 601 metri di altezza ed è stato terminato di costruire nel 2012. Oltre alla straordinaria altezza, l'edificio si caratterizza per avere il quadrante di orologio con il diametro più grande al mondo: ben 43 metri! E si parla di un orologio posto all'altezza di circa 500 metri. L'edificio è il più grande per capacità: ha una superficie calpestabile di 1.575.815 metri quadrati e può ospitare 65.000 persone! Tanto per capirsi, è come se potesse ospitare tutti gli abitanti di Grosseto....

Nella torre più alta si trova un albergo di lusso a cinque stelle, e nell'edificio ci sono un grosso centro commerciale, un museo islamico, tanti appartamenti e un osservatorio lunare.

Wikimedia Commons

Il 3°edificio più alto e il più costoso

Il terzo edificio più alto del mondo è il One World Trade Center di New York, che è stato terminato nel 2013. Ha 94 piani, 73 ascensori e una superficie di 325.279 metri quadrati. È l'edificio più costoso del mondo: per costruirlo sono stati necessari quasi 4 miliardi di dollari!

Wikimedia Commons

Il 4° edificio più alto del mondo

Il Tapei 101, alto 508 metri, tra i grattacieli più alti al mondo è uno di quelli costruiti da più tempo. È infatti stato terminato nel 2004, ossia 13 anni fa. Ha 101 piani e 198.347 metri quadrati di superficie. Il Taipei 101 è costato all'epoca ben 1,76 miliardi di dollari, e resta, a 13 anni dalla sua costruzione, il quinto edificio più costoso mai realizzato. Il Taipei 101 ha inoltre un altro record: ha l'ascensore più veloce del mondo. Esso raggiunge infatti i 60,6 km/h! È come andare in salita alla velocità che su una strada si può raggiungere con uno scooter. Non è affatto poco!

Wikimedia Commons

Il 5° edificio più alto del mondo

Lo Shangai World Financial Centre in Cina è alto 492 metri ed è stato completato nel 2008. Ha 101 piani, 381.600 metri quadrati di superficie (è il terzo edificio più grande al mondo) e 91 ascensori. Al suo interno vi sono uffici e un grande albergo. Inizialmente doveva essere costruito in forma circolare con una ruota panoramica, ma il progetto è cambiato poco prima della sua costruzione, per la quale sono stati necessari addirittura 11 anni.

Wikimedia Commons

Il 6° edificio più alto al mondo

L'International Commerce Centre in Cina è alto 484 metri ed è stato terminato di costruire nel 2010, dopo 8 anni di lavori. Ha 108 piani, 274.064 metri quadrati di superficie e 83 ascensori. Al suo interno si trovano un grande albergo e molti uffici.

Wikimedia Commons

Il 7° e 8° sono gemelli

Le Petronas Towers sono alte entrambe 452 metri. Sono le seconde più “vecchie” costruzioni tra i dieci edifici più alti al mondo. La loro costruzione iniziò nel 1990 e terminò nel 1996. Hanno 88 piani e 197.500 metri quadrati di superficie. Hanno il ponte panoramico più alto del mondo, a 170 metri dal suolo. Al suo interno vi sono solo uffici.

Wikimedia Commons

Il 9° edificio più alto al mondo

La Zifeng Tower in Cina, completata nel 2010 dopo 5 anni di costruzione, è alta 450 metri. Ha 66 piani, 137.529 metri quadrati di superficie e 54 ascensori. Al suo interno vi sono un grande albergo ed uffici.

Wikimedia Commons

Il 10° edificio più alto al mondo

La Willis Tower di Chicago, negli Stati Uniti è il decimo edificio più alto al mondo con i suoi 442 metri. Ma è il più vecchio fra le più alte costruzioni della top ten. Fu infatti iniziato nel 1969 e terminato nel 1973. Ha 108 piani. Ha il maggior numero di ascensori (104) ed è il secondo edificio più grande con i suoi 416.000 metri quadrati di superficie. Al suo interno vi sono solo uffici. Dalla Willis Tower si possono vedere quattro degli Stati Uniti d'America: Illinois, Indiana, Wisconsin e Michigan.

Wikimedia Commons

Potrebbe anche interessarti: Dieci cose che non sai sui grattacieli