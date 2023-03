Tour Eiffel a Parigi: 10 cose che forse non sai

Stampa

1) L'idea di presentare il progetto di una torre di ferro per l'Esposizione Universale di Parigi del 1889 non fu di Gustave Eiffel, l'ingegnere francese che la progettò e la costruì ma di due ingegneri che lavoravano nel suo studio, Koechlin e Nouguier. E fu così che nacque l'idea di costruire la Tour Eiffel.

2) Per la sua inaugurazione, il 31 marzo 1889, l'ingegnere Eiffel salì a piedi tutti i 1.710 gradini per issare sulla punta della torre il tricolore francese.

3) La punta della Tour Eiffel subisce delle mutazioni... climatiche. Il calore del sole, infatti, la fa allungare di circa 18 cm, mentre il vento la fa oscillare fino a 12 cm.

4) Per combattere la ruggine, ogni cinque anni la Tour Eiffel viene completamente riverniciata. Viene usata vernice grigia, di tonalità sempre più chiara, dalla base fino alla punta. Servono circa 50 tonnellate di vernice e il lavoro dura 16 mesi.

5) Nel 1907 sulla torre fu montato di un orologio gigante alto 6 metri, con i simboli delle ore in cifre luminose.

6) Nel 1980 la scala elicoidale che portava in cima alla torre fu sostituita per motivi di sicurezza e di peso della struttura. La scala fu divisa in 24 sezioni, di varia lunghezza, e deposta a terra con l'aiuto di argani. Una delle sezioni è rimasta nella Torre Eiffel. Tre sezioni sono state donate a musei francesi: il Musée d'Orsay, la Villette a Parigi e il Musée de Fer a Nancy. Le porzioni residue della scala sono state messe all'asta il 1 dicembre 1983. I collezionisti di tutto il mondo si fiondarono a Parigi per accaparrarsi un pezzo della scala. Oggi, pezzi della scala si trovano in giro per il mondo: nella Yoishii Foundation di Yamanashi in Giappone, presso la Statua della Libertà a New York e anche vicino alla riproduzione della Torre Eiffel a Disneyland.

7) Il 4 febbraio 1912, l'uomo-uccello Franz Reichelt (foto sotto) tentò di volare lanciandosi dal primo piano della Tour Eiffel a 60 metri da terra. La sua impresa mortale venne filmata dai giornalisti. Alle 8:30 del mattino Reichelt salì su uno sgabello di fronte alla ringhiera e, dopo qualche esitazione, si lanciò con un paracadute di sua invenzione. Che però non si aprì.

8) Nel 1909 la Torre avrebbe dovuto essere demolita. Fu salvata perché venne considerata un'ottima antenna per la radio. Oggi, la Torre ospita le antenne di 6 canali televisivi e di oltre 30 stazioni radio.

9) I meccanismi degli ascensori che portano in cima alla Torre sono gli stessi di quando fu costruita. Ogni anno gli ascensori dell'Eiffel percorrono 100 mila chilometri.

10) Il momento migliore per godersi il panorama dalla cima della Tour Eiffel è un'ora prima del tramonto.

Per saperne di più ecco il sito ufficiale della Tour Eiffel.