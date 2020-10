Halloween: 10 curiosità che (forse) non sai su… Romania e Transilvania!

Stampa

Adesso che ne sapete di più, siete pronti per rivedere il film... o per un viaggio vero in Transilvania!

A Sighisoara, e in generale in tutta la Transilvania, Dracula è una vera attrazione! La storia del conte vampiro fu inventata dal romanziere irlandese Bram Stoker a fine Ottocento. Da leggere assolutamente!

Tra i piatti più comuni che si possono assaggiare in Romania c'è la "mamaliga cu smantana": sembra una cosa strana, ma in realtà è polenta di mais con panna acida! (IPA)

La Transilvania è famosa anche per le sue chiese (dai tetti altissimi, come nella foto) e per i villaggi immersi nel verde.

In Romania si trova anche il delta (cioè la foce) del fiume Danubio, il corso d'acqua navigabile più lungo d'Europa. Il Danubio sfocia nel Mar Nero, e la zona è ricchissima di uccelli, pesci e piante acquatiche. (IPA)

La targa sulla casa in cui si ritiene sia nato Vlad III, nella città di Sighisoara. (IPA)

Fa un po' paura questo castello, non vi pare? E' il castello di Bran, considerato la dimora del conte succhiasangue più famoso del mondo! (IPA)

Il Palazzo del Parlamento di Bucarest, che è in parte visitabile, ha circa 3100 stanze: tutte enormi, come quella nella foto!

La capitale della Romania è Bucarest. In questa città si trova il Palazzo del Parlamento, uno degli edifici più grandi del mondo. Misura ben 340.000 m² (per darvi un'idea, la metratura di un appartamento medio è di circa 100-120 m²) ed è stato costruito come sede del Partito Comunista. (IPA)

Anche se l'albergo in cui è ambientato il film "Hotel Transylvania" è un'invenzione, la Transilvania esiste davvero!

È una delle nove regioni geografiche che compongono la Romania uno stato che si trova nell' Europa dell'Est (confina con Ungheria, Serbia, Bulgaria, Moldavia e Ucraina) e che, dal 2007, fa parte dell' Unione Europea. La capitale della Romania è Bucarest.

CURIOSITÀ SULLA TRANSILVANIA, LA "CASA" DEL RE DEI VAMPIRI!

4 - Viaggiando in Romania (anche attraverso la nostra fotogallery) potrai scoprire molte curiosità affascinanti... tra le quali la storia di Vlad III di Valacchia , crudelissimo membro della casa dei "Draculesti", a cui si ispirò lo scrittore Bram Stoker nello scrivere "Dracula" il romanzo sul vampiro più famoso del mondo!

6 - Nelle foreste intorno a Brasov, una delle città più importanti della Transilvania, vivono moltissimi orsi bruni.

10 - Nella città di Sighisoara vi è una targa affissa su quella che dovrebbe essere la casa natia di Vlad III Tsepes ("l'Impalatore") il vero Dracula.