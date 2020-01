Che cos’è l’economia? Te lo spieghiamo in 3 punti!

Stampa

In Italia il riferimento dell'economia è Milano con la sua Borsa.

Il palazzo di Wall Street a New York è il simbolo del capitalismo e dell'economia occidentale

Siamo di fronte alla scoperta di una materia complessa e affascinante. E soprattutto che riguarda tutti noi. La parola “economia” deriva dalla fusione di due parole greche: oikos e nomos, che significano rispettivamente “casa”, intesa come beni di famiglia e “regola”.

L’economia, quindi, rappresenta quell’insieme di attività, istituzioni e strumenti il cui scopo è regolare e soddisfare tutti i nostri bisogni.

1 - I PILASTRI DELL'ECONOMIA

Quali sono le caratteristiche che definiscono un’economia? Vediamole insieme!

La produzione : ossia i beni e servizi che vengono prodotti a beneficio delle persone.

: ossia i beni e servizi che vengono prodotti a beneficio delle persone. I consumatori : cioè tutte le persone che necessitano e utilizzano beni e servizi.

: cioè tutte le persone che necessitano e utilizzano beni e servizi. Il sistema monetario o moneta corrente : lo strumento che permette l’acquisto dei beni e servizi e il mantenimento di un’attività produttiva.

o : lo strumento che permette l’acquisto dei beni e servizi e il mantenimento di un’attività produttiva. Lo Stato: inteso come organismo che tutela e regolamenta tutte le attività economiche.

Ora pensate di scendere nel mercato sotto casa vostra: questi punti tutti insieme definiscono quello che viene chiamato appunto “mercato”: il luogo dove l'economia vive e si sviluppa.

2 - I SETTORI ECONOMICI

Tutte le attività che fanno parte di un sistema economico possono essere raggruppate in tre grandi categorie, chiamate anche “settori”:

Settore primario , che comprende tutte le attività legate al territorio: agricoltura, pesca, e attività mineraria.

, che comprende tutte le attività legate al territorio: agricoltura, pesca, e attività mineraria. Settore secondario , che comprende tutte le attività di trasformazione delle materie prime.

, che comprende tutte le attività di trasformazione delle materie prime. Settore terziario, che comprende la produzione e la fornitura di servizi.

3 - I SISTEMI ECONOMICI DI IERI E DI OGGI

Come sempre, quando arriva un'invenzione tecnologica, ecco che tutto si rivoluziona. Infatti, grazie a internet, sono nate tante attività diverse da quelle a cui siamo stati abituati, da cui il termine new-economy fino alle più recenti sharing economy. Sembrano termini complessi, ma stiamo parlando di cose che conosciamo molto bene. Come Facebook per esempio!

Fonti: Treccani; Luiss