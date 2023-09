Dieci regole per scegliere lo zaino di scuola

Stampa

Cosa c'è di più importante della scuola? Lo zaino! Sei sicuro che il tuo sia quello giusto?

“I casi di mal di schiena in età evolutiva sono in aumento" dichiara il Dott. Giuseppe Larosa, Medico Chirurgo Ortopedico e Fisiatra, Responsabile della Fisiatria e Fisioterapia dell’Ospedale Koelliker di Torino. "Uno studio di salute pubblica internazionale, pubblicato da BMC Public Health, che ha coinvolto più di 400.000 ragazzi tra i 10 e i 17 anni e 28 nazioni, riporta che per il 37% di essi vi sono episodi di mal di schiena, con una frequenza di almeno una volta al mese”.

Lo zaino può essere uno dei responsabili del mal di schiena nei ragazzi, se è troppo pesante o non viene indossato correttamente.

“Il risultato sono dolorose contratture muscolari e l’assunzione di posizioni scorrette. Un mito da sfatare invece è quello secondo il quale la cartella troppo pesante è causa di scoliosi, dovuta principalmente a cause genetiche” continua il Dott. Larosa.

Quanti alunni indossano lo zaino in modo corretto?

“Secondo un articolo del 2013, pubblicato su American School Health Association la percentuale di bambini che indossa lo zaino posizionando sempre entrambi gli spallacci, e cioè in modo corretto, è compresa tra il 50 e il 70%.” – dichiara la Dott.ssa Gobbi, Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa. “Ma non è questa l’unica regola da seguire. Bisogna valutare il peso in relazione a quello del ragazzo, la distribuzione degli oggetti e, ancor prima, scegliere lo zaino giusto, possibilmente ergonomico”.

Le 10 regole d’oro per scegliere lo zaino di scuola

Ridurre il peso dello zaino, non superando quello massimo consentito (cioè il 15% del peso corporeo del ragazzo). Scegliere uno zaino ergonomico, con le seguenti caratteristiche:

spallacci ampi, imbottiti e regolabili,

schienale imbottito e se possibile, con altezza degli spallacci regolabile,

cintura in vita per distribuire il peso al meglio e scaricarlo sulla zona del bacino.