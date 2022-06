Compiti per le vacanze? Meglio le “esperienze estive”!

Stampa

Shutterstock

Durante l'estate, quando tutti vogliono godersi il meritato riposo, a guastare la festa ci sono sempre i compiti per le vacanze. Troppi, pochi, noiosi, forse qualcuno persino inutile, ma da fare. Perché allora non cambiare prospettiva?

A difesa dei ragazzi si era schierato nel 2016 persino Luciano Barone, il sindaco di Mamoiada che aveva ordinato di farli ma diversi: «Andate a camminare sulla riva del mare in totale solitudine: guardate come vi si riflette il sole e, pensando alle cose che più amate nella vita, sentitevi felici. Cercate di usare tutti i nuovi termini imparati insieme quest’anno, più cose potete dire, più cose potete pensare, più siete liberi. Leggete quanto più potete ma non perché dovete; leggete perché l’estate vi ispira avventure e sogni e leggendo vi sentite simili a rondini in volo».

Noi di Focus Junior siamo convinti che forse basterebbe cambiare nome a questa attività. Basta! Non chiamiamoli più compiti ma diciamo che ognuno di voi durante l’estate può fare degli “esperimenti”, delle esperienze.

Ecco il decalogo che vi proponiamo noi, tra compiti per le vacanze ed esperienze che arricchiscono il nostro vissuto.